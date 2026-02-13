哈印两国将深化人工智能合作 携手推动普惠性增长

印度驻哈萨克斯坦大使唐施恩指出，人工智能（AI）已成为当今全球发展的核心决定性因素之一。

—人工智能并非终极目的，而是赋能人类发展的强力工具。在正确且负责任的管理下，人工智能能够为经济现代化提供重要动力，提升国家治理水平，并解决复杂的增长难题。在医疗领域，它能显著提高精准诊断与治疗的可及性；在教育体系中，它能让学习过程更加普惠，助力民众掌握新技能；而在政府管理方面，人工智能将增强透明度，提高公共服务效能，优化决策质量，-唐施恩大使说。

他进一步指出，基于人工智能的创新将为应对气候变化、提升能源效率、推动农业现代化以及构建“智慧”基础设施开辟广阔前景。

—将技术置于人类福祉的核心，是我们共同的战略立场。印度与哈萨克斯坦能够在该领域将合作伙伴关系提升至更具内涵、更富成果的新高度，-唐施恩大使强调。

他提到，两国在人工智能领域的合作涵盖了教育、科研、医疗及创新等多个方向。他表示，哈萨克斯坦通过在高校引入人工智能相关学科，在为下一代适应数字化未来方面迈出了关键一步；而印度深厚的科研底蕴和人才培养经验，能够与哈方的倡议形成优势互补。

—我们可以通过人才联合培养、知识共享和合作研究，不断强化长期的机构间联系。两国在医疗卫生领域，尤其是基于人工智能的医疗技术合作，已经取得了惠及民生的切实成果。这充分证明了技术进步与专业协作相结合的巨大威力，-唐施恩大使说道。

唐施恩大使认为，印哈伙伴关系不仅局限于双边范畴，更具有区域乃至全球意义。

—我们支持包容性发展与技术领域的负责任治理。通过协调一致的努力，我们能够为塑造全球准则贡献力量，确保创新以人为本，并优先保障公平的准入机会与伦理责任，-他说。

【编译：阿遥】