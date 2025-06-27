哈蒙两国进一步深化交通合作 拟拓展铁路公路民航联系

会谈中，双方一致强调深化哈蒙两国在交通物流领域合作的重要性。

双方指出，哈蒙两国紧密的地缘关系，为拓展双边合作伙伴关系提供了有利条件。会谈围绕铁路、公路、民航运输以及公路基础设施建设等重点领域展开了深入交流。

双方特别关注“哈萨克斯坦-俄罗斯-蒙古”公路项目实施进展。该项目有望将两国间运输线路缩短800多公里，并助力实现双边贸易额增至5亿美元的目标。

会谈期间，双方还就扩大双边进出口运输量进行了讨论，内容涉及哈萨克斯坦粮食、油料作物，以及包括机车和客运车厢在内的交通装备的供应。

哈方表示，推进相关联合项目，将有助于蒙古国顺利接入跨里海国际运输路线以及穿越哈国境内的主要欧亚物流走廊。

双方积极评价近年来在公路和铁路货运领域取得的合作成果。

在民航合作方面，双方表示愿推动拓展阿斯塔纳—乌列盖—乌兰巴托直达航线，这将进一步促进两国间的商务往来与人文交流。

会谈最后，双方确认了共同推动国际运输走廊建设的意愿，并计划于下个月在中国举行哈萨克斯坦、蒙古国、俄罗斯三国交通部长会议。

同日，哈萨克斯坦政府向蒙古国当地哈萨克族侨民赠送了5000册图书。

【编译：阿遥】