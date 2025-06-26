哈政府向蒙古国哈萨克族侨民赠5000册图书

此次赠书活动由哈萨克斯坦外交部、文化和信息部以及“同胞基金会”共同发起，旨在加强哈蒙两国在文化和人文领域的交流。这批图书涵盖了当代哈萨克斯坦诗人和作家的作品，以及最新出版的儿童文学读物。

Фото: Айжан Серікжанқызы/Kazinform

穆拉特·努尔特列吾在与蒙古国外长巴特策策格会晤时强调，蒙古国的哈萨克族同胞是两国友谊的金桥。

—我要向蒙古国政府和领导人表示衷心感谢，感谢贵国对哈萨克族文化和语言的保护与支持。今天，我很高兴能向这里的哈萨克族同胞赠送这5000册文学作品。同时，我也要再次感谢我的蒙古国同行对本次活动的大力支持。-他说。

值得一提的是，蒙古国是哈萨克族侨民聚居的重要国家之一。目前该国总人口超过350万，包含28个民族、部落和族裔群体，哈萨克族约占蒙古国人口的4%。

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这批图书的到来受到了蒙古国哈萨克族同胞的热烈欢迎。蒙古国人民作家、国家和社会活动家、外交家苏丹·陶凯吾勒表示，目前在蒙古国居住的哈萨克族人口已超过15万，其中不少人正陆续迁回历史祖国哈萨克斯坦。

—蒙古国议会的哈萨克族同胞刚刚接收了这批图书。其中一部分将送往巴彦乌列盖省图书馆。此外，我们还有13个县，这些书也将分发至县级图书馆。我们还有40多所使用哈萨克语教学的学校，我们希望未来的年轻一代能够阅读这些书籍。这是一个宝贵的机会。哈萨克斯坦每年都会捐赠类似图书，同胞基金会去年也送来了不少书，每年还有教材送达。我们的大部分中小学都在使用哈萨克斯坦的教材，因此，这批图书正逢其时。-他说。

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据此前报道，应蒙古国外交部长邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾正在对乌兰巴托进行正式访问。

【编译：阿遥】