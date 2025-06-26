哈政府向蒙古国哈萨克族侨民赠5000册图书
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府向蒙古国当地哈萨克族侨民赠送了5000册图书。6月26日，正在蒙古国进行正式访问的哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾出席了隆重的赠书仪式。
此次赠书活动由哈萨克斯坦外交部、文化和信息部以及“同胞基金会”共同发起，旨在加强哈蒙两国在文化和人文领域的交流。这批图书涵盖了当代哈萨克斯坦诗人和作家的作品，以及最新出版的儿童文学读物。
穆拉特·努尔特列吾在与蒙古国外长巴特策策格会晤时强调，蒙古国的哈萨克族同胞是两国友谊的金桥。
—我要向蒙古国政府和领导人表示衷心感谢，感谢贵国对哈萨克族文化和语言的保护与支持。今天，我很高兴能向这里的哈萨克族同胞赠送这5000册文学作品。同时，我也要再次感谢我的蒙古国同行对本次活动的大力支持。-他说。
值得一提的是，蒙古国是哈萨克族侨民聚居的重要国家之一。目前该国总人口超过350万，包含28个民族、部落和族裔群体，哈萨克族约占蒙古国人口的4%。
这批图书的到来受到了蒙古国哈萨克族同胞的热烈欢迎。蒙古国人民作家、国家和社会活动家、外交家苏丹·陶凯吾勒表示，目前在蒙古国居住的哈萨克族人口已超过15万，其中不少人正陆续迁回历史祖国哈萨克斯坦。
—蒙古国议会的哈萨克族同胞刚刚接收了这批图书。其中一部分将送往巴彦乌列盖省图书馆。此外，我们还有13个县，这些书也将分发至县级图书馆。我们还有40多所使用哈萨克语教学的学校，我们希望未来的年轻一代能够阅读这些书籍。这是一个宝贵的机会。哈萨克斯坦每年都会捐赠类似图书，同胞基金会去年也送来了不少书，每年还有教材送达。我们的大部分中小学都在使用哈萨克斯坦的教材，因此，这批图书正逢其时。-他说。
据此前报道，应蒙古国外交部长邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾正在对乌兰巴托进行正式访问。
【编译：阿遥】