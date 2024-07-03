哈白两国共同为未来制定宏伟计划——独家专访白俄罗斯总统卢卡申科

值得一提的是，白俄罗斯共和国自2010年以来一直参与上海合作组织。该国最初是对话伙伴，后来获得观察员地位。本次阿斯塔纳上合峰会期间，预计白俄罗斯将成为上合的正式成员国。

以下为专访全文：

- 上合组织秘书长张明在不久前宣布，在阿斯塔纳举行的上合组织峰会将就白俄罗斯加入上合组织作出决定。成为本组织的正式成员将为贵国带来哪些机会和前景？

- 我从上海合作组织成立之初就关注到了该组织的巨大潜力，我们立即对上合的倡议产生了兴趣，并在它还没有达到现在这种规模时便开始参与其中。起初我们是组织的伙伴国，自 2015 年起成为观察员国家。我们是在一步步走向正式会员资格。多年来白俄罗斯在本组织平台上提出的许多提案已经得到支持。

我坚信，今天上合组织成员国已成为全球经济增长的引擎、投资和创新生产的吸引力中心。对于白俄罗斯而言，上合组织不仅仅是一个国际组织，它还是一个战略视角。特别是在贸易、经济和投资合作方面，发展交通、物流、信息、通信等基础设施。

成为正式成员国后，我们将努力最大限度地将我们的举措与现有发展联系起来。其中一些举措将在哈萨克斯坦首都举行的上合组织会议上提出。白俄罗斯非常有兴趣与不断壮大的“上合组织大家庭”各国在保障安全、打击有组织犯罪、贩毒和人口贩运等领域开展合作。我们完全赞同本组织主要文件《上海合作组织宪章》以及国家元首理事会《撒马尔罕宣言》和《新德里宣言》中确定的优先事项。

如今，上海合作组织发展基金项目正在制定中，其中正在推动创建本组织自由贸易经济区的想法。更重要的是，上合组织不仅仅涉及安全和经济问题。它还致力于促进文化的相互交流，拉近两国人民的距离，推动青年组织之间的直接交流，以及加强体育、旅游、科学和教育领域的互动。正是基于这一认识，白俄罗斯将一年一度的“维捷布斯克斯拉夫集市”国际艺术节列入了将于7月9日至15日上合组织国家民族文化日举行的活动框架内。

我们在推动“一体化中的一体化”理念上也看到了良好的发展前景。我们要有效的利用在多边外交和维和活动中的经验。

但最重要的是，我们共同向世界清楚地表明，存在替代性的国际平台和其他权力中心，并且在这些平台和权力中心中，可以听到没有优越感和支配性的声音，所有国家的利益无一例外地受到尊重。白俄罗斯感谢成员国对我们对上合组织活动所做贡献的支持、高度赞赏和认可。我们理解所有的责任，并致力于以成员国的身份积极、富有成效地开展工作。

Фото: предоставлено пресс-службой А.Лукашенко

- 白俄罗斯积极参与上海合作组织各项主要活动，其中，安全问题对白俄罗斯来说有多重要？

- 我深信，21世纪真正的、不可分割的全球安全必须通过广泛对话、不加歧视、按照所有人都能接受的条件来建设。不能只要求自己的安全而忽视他人的安全。

去年，白俄罗斯提出制定《21世纪欧亚多样性和多极化宪章》的倡议，旨在制定欧亚空间安全架构运作的参数和原则。我们认为“上合组织大家庭”需要更积极地参与解决主要由单边强制措施（制裁）造成的全球粮食安全问题。

非法制裁的后果之一，就是入境已经显而易见的全球饥荒问题的严重恶化。我只举一个例子：白俄罗斯钾肥约占全球产量的 20%，过境限制导致钾肥价格大幅上涨。结果，许多国家被迫放弃使用它们，导致农业产量的极具下降。据联合国预测，到2023年，地球上59个国家五分之一的人将面临严重的粮食短缺，全球超过2.8亿人处于饥饿状态，32个国家超过3600万5岁以下儿童面临饥饿，导致严重营养不良。 7年间，总体饥饿人口比例从10%上升至20%。

因此，白俄罗斯愿与上合组织国家一道，共同执行《撒马尔罕宣言》和即将举行的上合组织峰会决定中规定的反制裁方针。

- 欧亚经济联盟与上合组织的合作，为形成共同运输空间、增强过境潜力提供了更密切、更有效的互动的良好机遇。白俄罗斯共和国如何看待在上合组织框架参与到整合欧亚经济联盟在这些领域的经验的工作？

- 白俄罗斯是出口导向型经济体，比其他任何国家都更有兴趣连接欧亚经济联盟和上合组织的运输和物流潜力。

建立欧亚大陆可持续的运输和物流框架，并提供必要的运力路线，是欧亚经济联盟和上合组织一体化的关键任务之一。总的来说，如果没有有竞争力的物流，就谈不上建立该地区有效的贸易关系体系。这一任务的规模用具体数字清晰可见：上合组织成员国领土面积超过3500万平方公里，总人口约35亿人（几乎占地球人口的一半），国内生产总值总额25.5万亿美元。如果你看一下欧亚经济联盟，作为价值数千亿美元的货物交换的一部分，必须确保货物的畅通无阻。上合组织约占欧亚经济联盟成员国出口的40%。显而易见，欧亚经济联盟和上合组织国家生产的商品相互流通的动力将稳步增强。

南北、东西方向的国际运输走廊的同步发展，以及与中国朋友“一带一路”倡议的对接，是我们合作的大方向。我们一度提出了这一倡议，并且已经做了很多工作来实施它。特别是，在2023年塔什干举行的首届上合组织国家交通论坛期间，签署了关于创建两条新的国际交通走廊的备忘录：“白俄罗斯-俄罗斯-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-阿富汗-巴基斯坦”和“俄罗斯-里海-土库曼斯坦-乌兹别克斯坦-吉尔吉斯斯坦” 。

国际贸易的变化以及欧亚经济联盟国家经济向亚洲、中东和中东等不断增长的市场进行转向的重新定位，导致了运输部门的根本性变化和物流链的彻底转型。

2020年，立陶宛和波兰单方面非法封锁白俄罗斯进入波罗的海港口时，我们迅速重组了前往俄罗斯港口的物流，并开始与欧亚经济联盟的合作伙伴中国发展运输联系，包括基础设施现代化。正所谓塞翁失马焉知非福。如今，我们正在增加运输量，而立陶宛和波兰每年估计将损失达数亿美元的收入。

我们还面临着贸易路线数字化和创建一个人人都能理解的海关过境系统的任务，该系统将可靠地防范政治风险。

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

- 您如何评价哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的合作潜力？

- 潜力巨大！我们已经做了很多工作，但只要齐心协力，我们就能取得更多成就。

白俄罗斯与哈萨克斯坦自苏联时代就发展了密切的关系。在我们的共和国获得独立后，这些接触也从未停止过。我们是欧亚经济联盟、独联体和集体安全条约组织平台上的合作伙伴。

我们与哈萨克斯坦领导人始终保持着热情友好的关系，这不止一次帮助解决了最困难的问题。双边贸易额连续第三年保持在10亿美元以上，远远超出了我们的能力极限。我们在生产合作、产业政策、交通、农业等问题上取得了重要进展。我们希望在不久的将来能够消除货物过境障碍，全面恢复空中交通。

哈萨克斯坦是我们共同的国际艺术节“维捷布斯克斯拉夫集市”的定期参与者，去年贵国的一位表演者成为流行歌曲比赛的获奖者。此外我们之间还有许多青年文化交流合作项目。

在哈萨克斯坦担任轮值主席国之年成为上合组织正式成员，对白俄罗斯来说意义重大。我们感谢哈萨克斯坦在对白俄罗斯申请成为上合正式成员期间提供的支持。我们对两国关系的未来感到乐观，并共同为未来制定宏伟计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】