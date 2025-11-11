哈俄两国总统举行非正式会晤

-尊敬的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇先生：首先，我要感谢您自我踏上莫斯科这片神圣土地以来，给予的特殊尊重。礼宾方面的问题我们刚刚讨论过。事实上，我对在俄罗斯首都受到的热情欢迎感到非常惊喜和高兴。双边合作属于战略伙伴关系和同盟关系。我们在所有领域都开展合作，两国之间没有任何问题。即使出现问题，在两国总统和政府首脑的努力下，也都能得到积极解决。我非常高兴地接受了您的邀请。今天，我们将在一个非正式的场合交换意见。我有一些想法想和您探讨。-托卡耶夫总统说。