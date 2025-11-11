23:10, 11 11月 2025 | GMT +5
哈俄两国总统举行非正式会晤
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，正在对俄罗斯联邦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日晚在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤。
-尊敬的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇先生：首先，我要感谢您自我踏上莫斯科这片神圣土地以来，给予的特殊尊重。礼宾方面的问题我们刚刚讨论过。事实上，我对在俄罗斯首都受到的热情欢迎感到非常惊喜和高兴。双边合作属于战略伙伴关系和同盟关系。我们在所有领域都开展合作，两国之间没有任何问题。即使出现问题，在两国总统和政府首脑的努力下，也都能得到积极解决。我非常高兴地接受了您的邀请。今天，我们将在一个非正式的场合交换意见。我有一些想法想和您探讨。-托卡耶夫总统说。
普京说：
- 尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫阁下：首先，我要感谢您抽出时间，按照我们之前的约定进行国事访问。我对此深感荣幸。当然，我们一直保持着密切联系。然而，在国家间关系中，礼节性事项也至关重要。今天我们将举行非正式会晤，讨论所有相关议题。明天，我们将与同事们一起审议双边关系议程，重点关注有前景的领域。总的来说，我认为我们今年将取得非常不错的成果，并能有效落实近期计划。
据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
【编译：小穆】