哈萨克斯坦两年内医生短缺率下降19.6% 医疗人才培养与保障机制全面升级

为缓解医疗人才短缺并提升专业能力，卫生部对医学教育体系进行了全面调整。

首先，提高了自费生入学的统一全国高考（ҰБТ）最低录取分数线至80—90分，并在本科第三学年后引入强制性学业考核机制。考核未通过者将被淘汰出局，以确保医学生整体培养质量。

为缩小理论与实践之间的差距，教学计划同步增加300小时专业核心课程，加强实践能力培养，提升毕业生临床适应能力。

在人才培养机制方面，医疗人才培养现已与未来就业直接挂钩。通过高校、学生与医疗机构之间签署三方协议，明确毕业后的工作去向。目前，已有70%的住院医师完成相关协议签署。

此外，为加快年轻医生进入基层医疗体系，国家恢复了涵盖内科、儿科、外科等六个重点方向的实习培训制度，为基层医疗机构输送合格专业人才。

卫生部指出，上述改革有效增强了农村地区医疗力量。

为吸引医生赴基层工作，国家将社会支持力度提升一倍。2025年，共有529名紧缺专业医生获得一次性安家补贴，每人补贴金额达850万坚戈。

同时，享受各类优惠政策和使用公务住房的医生人数同比增长30%，成功吸引超过1000名医疗专业人员赴农村地区工作。

除财政激励外，政府亦加强对医护人员的安全保障措施。

卫生部与内务部合作，在医疗机构设立警务岗亭；为急救医护人员配备执法记录仪，以提升人身安全保障水平。

与此同时，涵盖19万名医疗从业人员的职业责任保险制度持续完善。目前相关保险基金规模达31亿坚戈，为医疗工作风险提供制度保障。

卫生部表示，得益于上述综合措施，全国医生短缺问题显著缓解，医疗人力资源结构持续优化。特别是在农村地区，医疗服务可及性得到明显提升。

【编译：达娜】