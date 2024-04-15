总统签署批准两项旨在保护女性和儿童权利的法案

消息称，总统签署了《关于就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

值得一提的是，托卡耶夫总统于2022年3月16日和2023年9月1日发表的国情咨文中提出了加大对家庭暴力行为的惩罚力度。

该修正案引起了社会的热议。而国家库鲁尔泰、非政府组织、总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会，以及国家人权中心成员参与了法案起草工作。

据此前报道，哈萨克斯坦参议院（议会上院）4月11日 正式批准了该两项法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。对儿童实施欺凌、网络欺凌，或者强迫儿童离开公共交通工具的行为，将倍追究行政责任。在追究刑事或行政责任的同时，法院有权对触犯上述内容的违法行为人做出适当的限制性措施。

值得一提的是，法案中特别规定，针对幼童的谋杀、性侵犯或者其他猥亵等性暴力犯罪行为，将被处以无期徒刑。

哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林此前发布贴文称，哈萨克斯坦将保护女性和儿童的基本权利作为国家政策的优先方向之一。他强调，国家元首始终高度重视这一问题。

他同时还表示，在第三届国家库鲁尔泰大会上，托卡耶夫总统将家庭暴力列为必须坚决铲除的社会丑恶现象之一。

【编译：小穆】