总理指示成立区域总部应对植被期水资源风险

会上听取了哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫以及突厥斯坦、江布尔、克孜勒奥尔达、阿拉木图和杰特苏州州长的报告。据水资源和灌溉部数据，“哈水务”国有企业分支机构已组织向农业生产者供水，目前签订了2.25万份合同，较去年同期增加3000份。

讨论中特别关注了楚河、塔拉斯河和锡尔河的状况，以及确保水资源分配透明度的问题。为激励节水，哈萨克斯坦引入了差别化农业用水补贴政策：采用节水技术的农户可获得比未采用者的更高补贴。此外，相关部门正采取措施打击非法用水行为，预防水资源盗用。

沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，确保农户水资源需求和满足农业用水需求需要更多关注。

他表示：- 必须转向提前管理水资源风险，注重高效、节约和跨部门协调。各州州长应协调供水机构，确保为农户提供农业用水，遵守灌溉技术、灌溉顺序，并推动集排水再利用。需进一步加强节水技术推广工作。我指示成立由相关国家机构和农民协会代表参与的区域总部，负责植被期水资源风险管理。加强对非法用水的监管和违法行为查处至关重要。

水资源和灌溉部受命加强与邻国的跨界河流合作，严格监控供水限额，快速响应问题，并对相关设施进行维修。此外，还需通过卫星数据和交互式地图展示缺水区域，引入用水数字化监测系统。

政府正采取必要措施确保农户用水，植被期进展受到持续监督。相关协调工作由副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫负责。

【编译：木合塔尔·木拉提】