总理别克贴诺夫出席全国劳动日论坛 向工人代表颁发国家奖章

在致辞中，别克贴诺夫强调，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国家库鲁尔泰大会上提出的“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”原则，已成为当今哈萨克斯坦社会发展的核心方向。

哈萨克斯坦庆祝劳动日已有十余年。今年恰逢“工人职业年”，节日意义更加凸显，成为社会对诚实劳动这一发展基石的敬意体现。目前，全国约有250万名专业人才在各行各业辛勤工作，其中包括矿工、冶金工人、教师、能源工作者、医务人员、建筑工人、农学家和技术专家等。

Фото: Үкімет

别克贴诺夫表示，政府始终重视工人职业群体的发展，持续改善劳动条件，推动生产流程自动化。他指出，技术教育体系正在深化改革，职业标准不断更新，科学与生产之间的联系也在不断加强。

—国家元首认为，哈萨克斯坦的未来在于创新发展。他在国情咨文中明确提出，大规模数字化和积极引入人工智能是优先任务。新技术将成为经济增长和提升民生质量的重要引擎。如今，创新方案已广泛应用于工业、交通、医疗和教育等领域。这些措施共同推动着建设强大的数字哈萨克斯坦。-别克贴诺夫说。

他强调，在推动数字化进步的过程中，人才培养和职业技术教育发展是重中之重。今年，所有九年级毕业生都获得了地质、机械制造、能源、交通、IT等紧缺专业的免费大专教育机会。近两年，学生奖学金水平翻了一番。大中专院校的物质技术基础不断更新，学生宿舍的覆盖率已接近90%。

Фото: Үкімет

论坛期间，国际劳工组织总干事吉尔伯特·洪博通过视频发表讲话。他指出，雇主和雇员代表组织在保障社会对话、推动劳动力市场包容性和可持续发展方面发挥着关键作用。他强调，当前社会伙伴关系正在不断深化，双方正明确未来行动步骤，并共同推进合作。

“PARYZ”全国雇主联合会主席团主席朱马别克·扎纳库洛夫也在论坛上发表讲话。

在同期举办的展览上，别克贴诺夫考察了哈萨克斯坦工业企业在引入先进生产技术方面的成果。“QARMET”、“哈萨克铜业”、“哈萨克锌业”和欧亚资源集团等企业展示了包括高科技产业冶金产品的生产、生产监控系统应用以及数字化选矿厂模型建设等项目。

论坛最后，工人职业代表获得了国家奖章。

Фото: Үкімет

三级“劳动光荣”勋章获得者阿赫马拉尔·奥罕诺娃在颁奖后表示，国家元首宣布2025年为“工人职业年”，其核心目标是提升劳动者地位。

—感谢总统对我们劳动的认可与嘉奖。我已工作43年，如今光荣退休。随着‘工人职业年’的到来，我相信未来会有更多专业岗位涌现，这对年轻人来说是难得的机遇。愿我们的国家繁荣发展，愿年轻一代不断攀登新的高峰。-她说。

【编译：阿遥】