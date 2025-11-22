阿斯塔纳—埃里温：从政治友谊迈向经济新动能

新阶段：经贸合作迎来突破

亚美尼亚一直是哈萨克斯坦在南高加索地区的战略伙伴。过去多年，两国虽保持了密切的政治与文化联系，但经济合作始终未能充分释放，主要受限于亚美尼亚无出海口及与邻国间的地缘政治紧张，导致物流通道受阻，双边年贸易额长期徘徊在700-800万美元。

近年来，随着新运输走廊开通、过境限制逐步放宽以及欧亚经济联盟框架内合作的深化，局面正在改变。2025年前七个月，双边贸易额已达2870万美元，全年预计将超过3600万美元。专家认为，中长期内这一数字有望跃升至3.5亿美元，冶金、石化、化工及食品领域潜力尤为突出。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

哈萨克斯坦总统战略研究所经济政策副主任扎纳尔·加布杜林娜指出，作为欧亚经济联盟正式成员，两国有条件建立更加稳定、可预期的伙伴关系。哈萨克斯坦对高加索国家一贯奉行务实合作政策，尤其重视与地区关键国家土耳其和阿塞拜疆保持建设性关系，这为深化哈亚合作提供了良好外部环境。

政治学者塔伊尔·尼格马诺夫补充说，阿斯塔纳与埃里温在亚阿冲突问题上的立场趋同，构成了双方政治互信的核心。随着巴库与埃里温关系改善，新的运输通道将彻底打通，过去因过境障碍而无法实现的大宗商品运输有望大幅增长。

农业领域被视为合作“金矿”。哈萨克斯坦需要更多稳定出口渠道，而亚美尼亚正寻求粮食供应多元化。两国在小麦、面粉、深加工食品及联合生产项目上的合作，将显著提升亚美尼亚粮食安全水平，同时为哈萨克斯坦农产品打开新的国际市场。

访问亮点：高规格会晤与15份协议

20日晚，帕希尼扬总理抵达阿斯塔纳，受到哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克贴诺夫的机场迎接。次日，托卡耶夫总统在总统府举行隆重欢迎仪式，军乐队奏响两国国歌，仪仗队列队致敬，充分彰显双方高度政治互信。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

托卡耶夫总统在会见时强调：“帕希尼扬总理此访将为两国战略伙伴关系注入新的强劲动力。哈萨克民族对亚美尼亚人民的历史与文化怀有深深敬意。此次访问期间，我们将签署一系列重要协议。”

帕希尼扬则表示，哈亚合作新阶段正是由托卡耶夫总统去年对亚美尼亚的国事访问开启，此次回访是他个人的莫大荣幸。

Фото: Ақорда

在扩大会谈中，双方重点围绕经贸、交通投资、矿业、农业、数字化、人工智能、医疗以及文化人文合作展开深入讨论。随后，在两国领导人见证下，双方签署15份政府间和部门间协议，其中最受瞩目的是《2026-2030年贸易经济合作路线图》。该文件为未来五年合作提供了清晰时间表和具体项目清单。

其他重要协议涵盖信息安全、数字化与人工智能、外交设施用地互换、农产品贸易、和平利用核能、科学与高等教育、电影、艺术、国家图书馆等领域合作，以及成立哈亚商务委员会等机制性安排。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统向帕希尼扬总理授予“金鹰”勋章，以表彰其在推动双边战略伙伴关系方面的突出贡献。双方一致同意将贸易额提升至3.5亿美元，丰富商品结构，加快投资项目落地。新成立的哈亚商务委员会将成为两国企业家对接的重要平台。

关键领域：交通、数字与人文并进

交通运输是此访重中之重。托卡耶夫总统透露，2025年11月，哈萨克斯坦通过阿塞拜疆领土向亚美尼亚成功交付首批1000吨小麦，这是多年来的首次突破。双方正积极研究恢复直航并优化货运通道，以充分发挥新运输走廊潜力。

Фото: Аkorda

数字化与人工智能合作同样亮眼。明年，“TUMO阿斯塔纳”国际创意教育中心将在Alem.ai平台基础上正式启动。两国还将在学生交流、医疗日、文化活动以及以两国伟人命名重要公共设施等方面深化人文联系。

此访标志着哈亚关系进入质的新阶段。一揽子协议不仅将过去停留在宣言层面的合作转化为可操作的具体项目，更通过经贸、交通、投资、数字化、农业与人文的全领域布局，为地区稳定注入新动能，也显著提升了哈萨克斯坦在南高加索的战略影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】