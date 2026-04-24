哈萨克斯坦力争到2030年将温室气体排放量削减15%

与会专家指出，中亚是全球受气候变化影响最为脆弱的地区之一。根据国际评估，到本世纪末，该地区气温可能上升4至6摄氏度，这将直接影响冰川消融、水资源储备、农业生产以及数百万居民的生活水平。

鉴于上述形势，哈萨克斯坦正不断强化气候政策，并将减少温室气体排放确定为国家发展的核心优先事项之一。

哈萨克斯坦已批准旨在2060年前实现碳中和的长期战略。根据该计划，哈方目标到2030年将排放量减少15%；若能获得国际社会的支持，这一减排目标有望提升至25%。

据哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长努尔兰·库尔马拉耶夫介绍，哈方已于2025年12月批准了2026-2035年更新版"国家自主贡献"文件。该文件规定，目标到2035年将排放量在1990年的基础上减少17%。

—确保数据的透明度与可比性对我们至关重要。作为能源出口国，哈萨克斯坦视此类问题具有战略意义。尤其是欧盟提出的新气候要求，包括能源领域甲烷排放监管问题，对我们而言极具现实意义，-库尔马拉耶夫表示。

此外，哈萨克斯坦正在构建国家甲烷排放监管体系。目前正逐步引入统计、监测与核查系统，并制定了旨在监测及消除气体泄漏的具体措施。

专家认为，在减少排放的同时，适应气候变化仍是未来的核心方向。当前，中亚地区已面临水资源短缺、土地荒漠化及极端天气频发等严峻挑战。数据显示，哈萨克斯坦约76.1%的领土属于中度或重度荒漠化敏感地区。

为此，哈萨克斯坦正实施系统化的长期政策，致力于合理利用土地资源、扩大森林覆盖面积以及恢复生态系统多样性。

【编译：阿遥】