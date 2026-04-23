跨里海运输通道过境量增长三倍 哈萨克斯坦加快港口基础设施建设

访问期间，他考察了海港码头，并与航运企业负责人举行会谈。双方围绕跨里海国际运输通道的发展及相关战略任务落实情况进行了讨论。

目前，阿克套港已完成集装箱枢纽及船舶交通管理系统建设；库雷克港已完成港池疏浚及1号泊位升级改造工作，同时港区配套服务基础设施项目也已建成。

根据计划，今年年底前还将推进一系列项目，包括对阿克套港水域进行疏浚、建设库雷克港“叶尔赛”码头及其集装箱终端、对2号、4号和5号泊位进行升级改造、购置拖船设备，并引入数字化解决方案，接入跨里海运输通道统一数字系统。

上述项目的实施将进一步提升港口基础设施通行能力，巩固我国作为跨里海运输通道重要过境枢纽的地位。

总体来看，过去五年间，跨里海国际运输通道过境运输量已实现三倍增长。根据规划，到2030年，该通道运输能力将提升至30万标准箱。

【编译：木合塔尔·木拉提】