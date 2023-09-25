沙卡里姆大学与中国高校联手，推动农业双学位计划

具体而言，沙卡里姆大学将深化与中国西北农林科技大学的学术交流、师资合作以及经验分享，同时展开联合研究项目，致力于共同推动双学位计划顺利实施。

在接受记者采访时，沙卡里姆大学校长杜曼·奥林别科夫介绍了该大学正在进行的大规模计划，强调了农业领域的新机遇对我国农业科学的重要意义。

-我们致力于在本地区创新发展规划框架内实施一项重大生态系统改善项目。我们拥有足够的潜力，我们的学者和研究人员已经做好了充分准备。-他说。

此外，沙卡里姆大学还计划与中国西北农林科技大学合作，共同推出“食品技术”、“食品安全”以及“农工综合体”专业双学位培养计划。此举将为学生提供更广泛实习交流机会。同时，该学府博士生和教职人员也将前往中国进行学术实习，进一步促进国际学术合作交流的发展。

丝绸之路农业教育与科技创新联盟成立于2016年11月5日，总部设在中国西北农林科技大学，旨在促进沿线国家和地区的涉农高校、科研机构及企业之间的合作。该联盟是一个非政府、非盈利的国际性多边合作平台，致力于在人才培养、科学研究、技术推广、人文交流以及政策研究等领域促进紧密合作。

【编译：阿遥】