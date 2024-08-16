哈里斯的纸牌屋：当候选人亮出底牌

哈里斯为何选择沃尔兹？

哈里斯为何选择沃尔兹是目前最引人关注的问题。沃尔兹并不属于民主党内副总统候选人竞争中的热门人选，那些理论上有望角逐这一职位的重量级人物也迟迟未亮相。此前许多分析都认为，考虑到哈里斯的竞选背景，这一职位大概率会由一位白人男性担任。

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这与乔·拜登担任总统时选择哈里斯为副总统的策略完全一致，在竞选中利用社会的多样性尽可能覆盖更广泛的选民群体的策略是合乎逻辑的。这就是为什么年长的白人绅士拜登选择了哈里斯——一位年轻、充满活力、拥有南亚血统的非裔美国女性。而这一选择至少吸引了女性群体、非裔美国人和亚裔选民的关注。如今，哈里斯仍希望依赖这些选民基础，但为了确保不失去白人男性选民的支持，她需要一位有威望的白人政客作为搭档。考虑到很多年长的白人选民曾经是拜登的支持者，为了继续获得他们的支持，哈里斯需要一位能够与他们建立联系的人。

因此，颇具影响力的密歇根州州长格蕾琴·惠特默被自动排除在候选名单之外。尽管密歇根州在这次选举中至关重要，但同时提名两位女性显然并不实际。更重要的是，哈里斯现在可以寄希望于密歇根州的穆斯林选民，这些选民此前对拜登政府的对以政策不满，很可能放弃对他的支持。与激进的左翼自由派合作，密歇根州的穆斯林选民可能为哈里斯提供她在该州获胜所需的关键选票。

哈里斯对以色列的声明

7月26日，哈里斯在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡会晤后发表了一份重要声明。她在声明中称以色列自2023年秋季以来在加沙地带对“哈马斯”的战争所导致的事件是“毁灭性的”。她表示：“我们不能对这些悲剧坐视不管。我们不能冷眼旁观，我也不会保持沉默。”

以色列对此声明持批评态度，认为在谈判期间发表这种言论无益于谈判的进展。然而，作为美国总统候选人，哈里斯需要争取极左自由派和穆斯林选民的支持，因此她发表了一些令以色列政界感到不满的言论。

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哈里斯显然是典型的建制派阵营代表，她将继续遵循美国对以色列支持的传统政策逻辑。虽然这并不排除她可能会对以色列政府施加一定压力，促使包括加沙地带居民在内的各方权利得到尊重。

在某种程度上，以色列和加沙地带的问题可能影响了哈里斯选择沃尔兹作为副总统候选人的决定。因为在民主党内其他潜在的副总统候选人中，伊利诺伊州州长杰伊·普里茨克和宾夕法尼亚州州长约翰·夏皮罗显得尤为突出。两者都来自犹太家庭，并且都支持以色列。但总体来看，美国几乎所有的政治人物都支持以色列。值得注意的是，哈里斯的丈夫道格拉斯·埃姆霍夫也是一位来自犹太家庭的颇具影响力的律师。

在哈里斯宣布选择沃尔兹之前，沙皮罗一度被认为是热门人选。他本人是一位极具魅力的宾夕法尼亚州州长，而该州对这次选举至关重要。实际上，11月总统选举的结果将主要在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星州决定。这三个州的45张选举人票可能正是哈里斯赢得270张选举人票从而胜选的关键。

但哈里斯最终选择了沃尔兹，主要原因在于沙皮罗过于亲以，他在宗教上也相对虔诚，恪守犹太教规。这意味着虽然沙皮罗能够帮助哈里斯赢得宾夕法尼亚州，但他的副总统候选人身份可能会削弱哈里斯在全国范围内的支持，特别是在左翼自由派和穆斯林群体中的支持，而前者由于人数庞大而比后者更为重要。除了宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星之外，还有内华达、亚利桑那，甚至乔治亚这样的摇摆州也需要考虑。

务实的竞选策略

哈里斯做出了非常务实的决定，她并不只是在一个州上押注，即便这个州非常关键，而是同时考虑了六个州的局势。出于同样的原因，她没有选择伊利诺伊州州长普里茨克。毕竟伊利诺伊州即便在拜登竞选时也支持民主党候选人，这次显然也会支持哈里斯。因此，普里茨克的重要性不比沙皮罗。

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普里茨克是一位亿万富翁，来自拥有凯悦酒店集团的家族。然而，哈里斯需要的是普通民众的支持，这在美国左翼情绪日益高涨的背景下显得尤为重要。亿万富翁的身份对她的帮助甚微，就普里茨克而言，这甚至比他的家族背景和对以立场更为关键，这与沙皮罗的情况类似。

哈里斯已经获得了美国最大的两个工会——汽车工人联合会和钢铁工人联合会的支持。这些工会在2016年帮助了特朗普获胜，在2020年支持了拜登。

当特朗普提名J.D.万斯为副总统候选人时，他的主要考虑是万斯来自美国的“铁锈地带”。“铁锈地带”指的是像俄亥俄州这样的工业州，这些州在全球化的过程中经历了去工业化，许多制造业被转移到包括中国在内的海外。2016年，特朗普承诺重振“铁锈地带”，将制造业带回美国。然而，如今工会选择支持哈里斯，这使得社会政策的重要性更加突出，而特朗普并不擅长于此。此外，在拜登总统任内，美国经济表现相对稳定。从某种意义上来说，特朗普在2016-2020年的努力确实为美国工业带来了回报。

在此背景下，沃尔兹显然是一位理想候选人，他可以被视作万斯的“反面”。他来自内布拉斯加州的一个小镇，曾于国民警卫队服役，是典型的白人中产阶级代表。2006年，他在明尼苏达州的选举中击败了共和党候选人，为当时的民主党赢得了国会控制权。

同时，沃尔兹也属于温和自由派，他支持堕胎权，并在明尼苏达州推动了大麻合法化。在他担任州长期间，明尼阿波利斯黑人男子乔治·佛洛依德被警员制服期间死亡的事件引发了示威活动，继而导致了全国性的危机。尽管面临诸多困难，最终沃尔兹还是妥善应对了这一局面。

沃尔兹提出了民主党的主要竞选口号

毫无疑问，沃尔兹在全国范围内的知名度不如沙皮罗、普里茨克，或亚利桑那州参议员马克·凯利这样的其他潜在候选人。然而，他也有着明显优势，尤其是他美国乡村出身的身份赋予的天然亲和力。对于美国乡村白人来说，沃尔兹是他们的代表。此外，沃尔兹还提出了民主党在这次选举中的主要口号，他称共和党对手为“怪人”，这一口号如今在所有竞选活动中广为流传。

对特朗普和万斯来说，这无疑是一个棘手的问题。他们原本为一场竞选做了准备，现在却仍然惯性地按原计划行动。例如，他们的竞选团队称沃尔兹为“危险的自由派极端分子”和“极左疯子”。如果沃尔兹的团队以类似的方式回应他们为“危险的右翼激进分子”，这样的对峙还算正常。

然而，在8月7日的集会上，沃尔兹的形象却像是一个乐观的中西部白人农民，他说道：“在特朗普任期内，美国的犯罪率上升了，‘除了他自己犯下的罪行’。”这种表达方式在小城镇的集市上很常见。民主党正计划在这里与情绪过于阴郁的特朗普和万斯展开较量，他们一再称这对共和党搭档为“怪人”。

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此外，沃尔兹的意识形态立场相当明确。他的立场偏左，但绝不是像参议员伯尼·桑德斯或众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯那样的极左派。在此次选举中，民主党试图动员尽可能多的选民参与。这只能通过广泛涉及意识形态问题来实现。他们需要激发那些通常不参与投票的选民走向投票站，尤其是非裔美国人和亚裔这样的少数族裔群体。

许多政治参与度较低的乡村女性也可能在这次选举中投票。不仅因为这次可能迎来首位女性总统，还因为特朗普选择的副总统候选人万斯在某些问题上似乎过于激进，尤其是在堕胎问题上。2021年，他曾表示，如果民主党主导的州继续保留堕胎权，政府应采取干预措施。他还发表了许多针对单身女性、无子女者等群体的激烈言论。

万斯的形象看起来像是一个“愤怒的右翼保守派”，而民主党则推出了乐观的中间派自由主义者沃尔兹来与其对峙。他的形象可能会吸引中间派共和党人，特别是那些已经受到堕胎禁令影响的女性选民。例如，这可能对摇摆州亚利桑那产生积极影响。

总体来看，一位有着一半非裔和印度血统的女性有望当选总统，这一可能性本身就足以动员大量选民。然而，哈里斯若想赢得选举就必须得到左翼甚至是极左翼选民的支持，这也是她在言辞上所考虑的原因。尽管她当选后不一定会推行左翼，尤其是极左翼纲领，但她正在尽可能地动员所有潜在支持者。从战术角度看，她做出了强有力的行动，而特朗普则稍显逊色。

民调结果如何？

这一点在摇摆州的最新民调结果中得到了清晰的体现。如果说拜登在乔治亚、亚利桑那和内华达的支持率曾落后于特朗普达5%，并且在密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星也面临失利风险，那么哈里斯在这些州的上升势头明显。

Фото: Andrew Harnik

Public Policy Polling在7月28日至29日进行的民调显示，哈里斯在乔治亚州以1%的微弱优势领先特朗普（48%对47%）。而Morning Consult在7月24日至28日的进行民调显示，两人在该州的支持率持平。当然，也有一些民调显示特朗普在乔治亚州稍占上风，例如Trafalgar Group在7月29日至30日的调查结果显示，特朗普获得49%的支持率，而哈里斯为47%。

但考虑到拜登曾在乔治亚州输给特朗普，哈里斯当前的支持率显然是民主党在该州的显著进步。距离大选还有3个月，这种趋势可能会进一步加剧。值得注意的是，哈里斯目前在年轻选民中的支持率高于拜登，她得到了60%的18至34岁的选民支持。

在宾夕法尼亚州，GQP公司在7月26日至30日的调查已经显示出哈里斯领先4个百分点。然而，Morning Consult在7月24日至28日的调查结果显示，特朗普在宾夕法尼亚州领先4个百分点。这表明双方竞争激烈并呈现胶着状态。但哈里斯的支持率相比拜登时期有明显增长，尽管可以大胆预测哈里斯的胜算可能更大，但未来的选举将始终伴随着不确定性，直至最后一刻。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】