传统智力运动迎来科技挑战 人类首次挑战AI九宫棋程序

来自吉尔吉斯斯坦以及哈萨克斯坦各地的顶尖九宫棋选手齐聚一堂，共同见证这一具有标志性意义的时刻。

—这项赛事始于2008年，如今已逐渐发展成为培养世界级冠军的重要平台。从赛事历程来看，2017年首次升格为国际赛事，2020年又首次承办亚洲杯。而今年，优秀运动员们将首次向人工智能发起挑战。该人工智能程序的对弈水平已经达到国际九宫棋大师级别。其开发者是来自阿斯塔纳的高科技AI程序专家阿布赉·努尔赛克，-赛事总裁判长哈克姆詹·耶留申诺夫介绍道。

据介绍，这套人工智能系统不仅完整掌握九宫棋的全部规则，还能够根据对手的每一步落子即时分析局势并制定应对策略。专家认为，该系统的成功研发，是这一传统智力运动发展史上的一次重要突破。

Фото: Қызылорда облыстық дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы

据悉，本次锦标赛还将从参赛选手中选拔表现最为突出的棋手，代表国家参加未来的国内外重大赛事。比赛结果预计将于3月6日正式揭晓。

九宫棋，又称为九连珠播棋，哈萨克语为«тоғызқұмалақ》，是一项由哈萨克先民创造的传统棋类运动，被誉为“智者的游戏”，距今已有约4000年历史。该运动在人类体育文明发展进程中占据重要地位，并传播至欧亚大陆多个地区，逐渐发展成为具有国际影响力的智力运动项目。

九宫棋棋盘形式多样，包括圆形和长方形等类型，目前最为流行的是长方形棋盘。哈萨克著名文学家、哲学家和教育家阿拜·库南拜吾勒曾是九宫棋的爱好者，其使用过的棋盘至今仍收藏于哈萨克斯坦博物馆。

2010年，首届九宫棋世界锦标赛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，此后该项目不断复兴发展。2020年，九宫棋被联合国教科文组织列入文化遗产名录。2022年，根据国际九宫棋联合会决议，每年9月9日被确定为“世界九宫棋日”。

【编译：阿遥】