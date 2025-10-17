副总理：哈萨克斯坦GDP今年突破3100亿美元

他在讲话中指出，哈萨克斯坦与世界银行集团的战略伙伴关系已持续30多年，在经济增长、减贫，以及实施旨在发展基础设施的经济改革方面发挥了至关重要的作用。

- 哈萨克斯坦国民经济发展成果呈现稳定积极的势头。今年，我国GDP超过3100亿美元，占中亚地区经济总量的60%。-赛热克·朱曼哈林说。

他还指出，哈萨克斯坦经济已连续三年保持5%以上的增长：2023年为5.1%，2024年为5%。2025年1-9月的数据显示，哈萨克斯坦经济增速为6.3%，位居全球前列。

Фото: Үкімет

副总理表示，未来经济将保持高速增长。哈萨克斯坦已设定中期目标，到2029年将GDP增至4500亿欧元。这需要保持5-6%的年增长率。

- 我国拥有确保此类增长的真正重大机遇。在此背景下，与世界银行的合作是确保及时、可靠和可持续发展的重要基础之一。-他说。

他还指出，新签署的《伙伴关系框架协议》（PFA）具有特殊重要性，该协议明确了世界银行与哈萨克斯坦合作的优先领域。该协议的批准将为准公共部门组织建立完全符合世界银行标准的融资机制铺平道路。

Фото: Үкімет

政府副总理兼国家经济部部长还会见了世界银行欧洲和中亚地区副行长安东内拉·巴萨尼。

会谈中，双方探讨了相互合作的前景。哈方尤其提出在化工、农业综合体深加工和中加工、交通运输、供水、灌溉系统现代化等领域开展合作的可能性。世界银行代表则表示有兴趣扩大出口、发展物流、实现至少5%的年经济增长率，以及哈萨克斯坦经济的其他发展领域。

哈萨克斯坦代表团参加了由世界银行集团下属国际金融公司（IFC）组织的公私合作（PPP）研讨会。美方代表分享了在沙特阿拉伯、印度和印度尼西亚等经济以国有企业为主的国家实施公私合作（PPP）项目的经验。美方代表还提出了如何提高公私合作项目开发效率的建议。

据此前报道，赛热克·朱曼哈林15日率团访问美国，并出席哈萨克斯坦-美国商业理事会（USKZBC）圆桌会议。

16日，他还分别会见一批美国众议院议员。

【编译：小穆】