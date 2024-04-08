副总理视察西哈州防汛工作：扎伊赫河洪峰或将达警戒水位

拜巴扎尔沃夫实地考察了已受洪水影响和面临洪水威胁的区域，包括乌拉尔市市郊避暑地。

他详细了解了扎伊赫河（乌拉尔河）防汛工作进展情况。扎伊赫河是该州主要河流，目前水位正在上升。为安全度过洪峰，河岸加固工作正在进行，大量沙袋和重型机械被投入使用。

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据了解，来自俄罗斯萨拉托夫州和奥伦堡州多个水库的洪水正在向西哈州境内注入大量水量。其中，萨拉托夫州普里乌津斯克水库向喀拉乌宗乡每秒输送300立方米水，奥伦堡州伊里克林斯克水库每秒输送约2000立方米水。洪水将于近期流经扎伊赫河，最终汇入里海。因此，扎伊赫河水位可能达到警戒线，对乌拉尔市构成威胁。

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拜巴扎尔沃夫还视察了铁列克特县乌宗阔勒水库。目前该水库情况稳定，水位正在下降。

-必须密切监测一切情况。政府将尽全力提供必要援助。-拜巴扎尔沃夫强调。

截至目前，洪水已造成西哈州5个县和乌拉尔市部分民房被淹，全州约有7000人被紧急疏散。

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在临时安置点，政府为受灾群众提供了必要的生活条件。数千名志愿者正在帮助受灾民众度过难关。

目前，当地已组织人员进行值守，并确保向受灾民众提供食品、药品和衣物等物资。此外，学校已改为线上授课。

【编译：阿遥】