跨里海国际运输走廊运量7年增长5倍

统计显示，该路线运输量近年来呈快速增长态势：2019年为75.9万吨，2020年78.3万吨，2021年58.6万吨，2022年增至148.5万吨，2023年达到276.4万吨，2024年升至448.4万吨，2025年为411.9万吨。

与此同时，集装箱运输也实现明显增长。2025年通过该走廊运输的集装箱约7.7万标准箱（TEU），预计到2029年将提升至30万标准箱。

目前，跨里海国际运输走廊已发展成为连接中国、哈萨克斯坦、南高加索国家、土耳其以及欧洲市场的重要多式联运通道。运输规模的扩大不仅得益于基础设施的持续升级，也源于沿线国家与运输运营商之间战略合作的不断深化。

推动运量增长的主要因素包括：为国际运输创造更加便利的条件，尤其是简化海关程序；通过优化物流组织提高线路竞争力，使运输时间由28—32天缩短至13—17天；以及在“单一窗口”原则下提升物流操作的透明度和可靠性，从而带动货运需求持续增长。

为进一步完善该运输通道，相关工作正根据2022年在阿克套市以及2025年在阿拉木图市通过的哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国联合路线图推进，重点解决沿线物流中的“瓶颈”问题。

在基础设施升级方面库雷克（Kuryk）港口水域疏浚工程已经完成，今年计划在阿克套港口开展类似工程。此外，在库雷克港正与阿布扎比港口集团合作建设年吞吐能力500万吨的“萨尔扎”多功能海运码头。

同时，阿克套港集装箱枢纽建设已完成，库雷克港1号码头的装卸桥已完成升级改造。在格鲁吉亚波季港，一座年处理能力12万标准箱的哈萨克斯坦物流码头已投入运营。

欧盟方面还为阿克套港3号和12号码头改造项目提供了资助，资金将用于购置装卸设备，包括能够在强风环境下作业的STS岸桥起重机，以确保港口在恶劣天气条件下保持稳定运行。

在海运运力方面，哈萨克斯坦已在巴库造船厂订造两艘集装箱运输船，计划于2027年交付。同年还将接收6艘多用途干货船，进一步提升跨里海运输能力。

铁路方面，目前正推进总长度超过2000公里的基础设施升级工程。2025年已完成911公里项目，其中包括多斯特克-莫因特区段836公里第二线建设以及阿拉木图铁路绕城线（75公里）。这些项目均属于跨里海运输走廊的重要组成部分。

当前，跨里海国际运输走廊已成为全球物流网络的重要节点。参与该线路的各国表示，将继续加强合作，提高线路对国际货运客户的吸引力并扩大运输能力。同时，为提升该走廊的制度化水平，哈萨克斯坦与阿塞拜疆已拟定关于共同推进该走廊发展的政府间合作协议，预计将于近期签署。

【编译：达娜】