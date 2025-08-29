安理会决定联合国临时部队从2027年初开始陆续撤出黎巴嫩

联合国驻黎巴嫩临时部队成立于1978年，旨在监督以色列与黎巴嫩停火、协助黎巴嫩政府在南部恢复和维持秩序，并在其能力范围内保护平民和人道主义行动。自成立以来，联黎部队多次根据安理会决议调整任务，尤其是在2006年冲突后通过第1701号决议强化职能，包括监测“蓝线”、支援黎巴嫩武装部队部署、护送联合国人员及物资，并向联合国秘书长和安理会定期报告局势，协助维持黎巴嫩南部和平与稳定。

“蓝线”是联合国于2000年确定的一条边界线，用以核实以色列从黎巴嫩撤军的完整性。这条线由联合国绘制，目的是确认双方撤军是否符合国际法和安理会相关决议要求。蓝线并非正式的国际边界，但它被用作监测停火、指导联合国维和行动以及防止武装冲突的关键参考线。蓝线南北两侧的行动和部署，都受到联合国监督，以维护黎巴嫩南部的稳定与安全。

截至2025年8月1日，联合国驻黎巴嫩临时部队共有来自47个国家的10,509名维和人员部署在黎巴嫩南部。

延长与撤离联黎部队任务

决议决定最后一次延长联黎部队任务至2026年12月31日，并自当天起按规定条件在一年内有序、安全地缩编和撤离。

联黎部队在撤出期间继续协助黎巴嫩政府，履行安保、观察、护送和医疗支援等职能，并协助保护平民及人道主义行动。

全面执行第1701号决议

决议重申全面尊重蓝线、停止敌对行动，并以第1701号决议第8段所述原则为基础，实现长期解决目标。

第1701号决议第8段规定，以色列和黎巴嫩必须全面停止敌对行动，黎巴嫩政府应在联合国驻黎巴嫩临时部队支持下恢复南部控制，确保除政府和联黎部队外无其他武装力量存在，为实现黎巴嫩南部长期和平与安全奠定基础。

决议欢迎2024年11月26日以色列与黎巴嫩达成停止敌对行动安排，但注意到违规行为仍在发生，敦促各方遵守国际人道法义务并忠实执行相关条款。

蓝线以北及黎巴嫩南部安全安排

决议促请以色列撤出蓝线以北的部队和据点，同时黎巴嫩政府在联黎部队支持下接管，并扩大对全境的控制，确保无其他武装存在。

决议表示，联黎部队清理工作结束后，保留有限警卫能力以保护人员、设施和资产。

未来部署及协调

决议表示，秘书长需在2026年6月1日前提出撤出后在安全和蓝线监测方面的可选方案，并强化支持黎巴嫩武装部队在利塔尼河以南的部署能力。

决议同时表示，国际社会应加大对黎巴嫩武装部队的支持，包括装备、物资和资金。