西班牙歌手恩里克·伊格莱西亚斯将于9月在阿斯塔纳和阿拉木图举行演唱会

此次演唱会门票的独家预售将于3月7日12时（当地时间）启动，仅面向Freedom SuperApp用户开放。预售期共持续3天，至3月9日结束。主办方同时公布了体育场座位分布图，不同区域的票价有所不同，起售价为4.5万坚戈。

Freedom Ticketon通讯总监阿扎马特·阿塔格尔迪表示，该演唱会的预热视频在Instagram发布后，仅12小时浏览量就超过100万次，显示出公众对演出的高度关注。他预计，门票开售当天平台访问量将大幅增加，并提醒观众通过官方渠道购票，以避免购买到无法核验真伪的二手票。

票务平台还提醒，由于体育场座位数量有限且需求旺盛，售票将采用电子排队系统进行。

Photo credit: @enriqueiglesias / Instagram

主办方建议观众提前了解票价和座位分布，并在开售时及时选择目标区域，以提高购票成功率。成功购票后，观众将获得一份确认入场资格的电子凭证，正式电子门票将在演唱会前三天发送。门票一经售出将不予退换。

恩里克·伊格莱西亚斯拥有近30年的音乐生涯，其作品融合多种语言和文化元素，形成了独特的音乐风格。他的体育场级演唱会以强烈的情感表达和充满活力的舞台表演著称。

此前，詹妮弗·洛佩兹和Backstreet Boys等国际知名艺人也曾在阿拉木图和阿斯塔纳举办个人演唱会。

【编译：木合塔尔·木拉提】