总理检查乌勒套州热电联产厂及污水处理设施改造进展

在杰兹卡兹甘热电联产厂（Jezkazgan CHP），总理了解了为备战2025-2026年供暖季的设备维修项目进展。根据总统关于热源现代化的指示，杰兹卡兹甘热电联产厂已于2024年从“红色预警区”移除。2023-2024年间，通过对锅炉和涡轮车间的大修，设备磨损率显著降低。

该电站设计电力容量252兆瓦，热能容量564吉卡/小时，目前实际供电175兆瓦，供热363吉卡/小时，满足了工业企业和居民的电力及供暖需求。

“哈萨克铜业-能源”有限责任公司总经理铁木兰·乌特根诺夫表示，为降低设备磨损，已对两台锅炉和两台涡轮机进行大修和日常维护，目前第7号锅炉和第7号涡轮机的维修仍在进行。得益于分阶段调整电价，维修工作得以顺利推进。

他还提到：- 在总统指示下，我们正对杰兹卡兹甘热电联产厂进行大规模现代化改造。通过“以投资换电价”计划，电价现已实现自给自足，电站无亏损运营。今年员工薪资上调了10-15%，我们还计划在杰兹卡兹甘建设80套住宅，2026年启动建设，以减少员工流失。

总理强调，必须系统性推进稳定能源供应工作。为满足电力需求并提升能源系统灵活性，电站已启动建设一座75兆瓦的燃气蒸汽联合循环装置，预计将创造80个新就业岗位。

访问期间，总理视察了杰兹卡兹甘生活及饮用水处理设施的改造情况。市长凯拉特·沙伊扎诺夫汇报称，项目第二阶段正在收尾，计划引入日处理能力6.6万立方米的反渗透膜技术。目前项目完成度为47%，预计2026年底完工。项目完成后，将确保杰兹卡兹甘稳定供应优质水源，并将污水处理设施的磨损率从90%降至37%。

水务系统依托肯吉尔水库及乌伊塔斯-艾多斯矿区等地表和地下水源，污水处理设施设计日处理能力达12.4万立方米。此外，还提出了包括泵站、叶斯库拉输水管道及取水设施在内的整体水务系统现代化配套项目。

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据市政府报告，污水处理设施改造项目因施工人员不足而落后计划125天，原计划300多人的施工队伍目前仅约30人。总理要求立即对承包商采取措施，确保项目按时、按质完成。

总理表示：- 可靠的供热、供电及优质饮用水是总统提出的保障民生及促进地区可持续发展的核心任务。所有基础设施项目必须按期完成，地方政府及相关职能部门需在每个阶段严格监督，确保责任落实。

总理还视察了“哈萨克铜业-冶炼”有限责任公司杰兹卡兹甘铜冶炼厂，了解了企业产品并参观了生产车间。

访问结束时，总理就按时完成基础设施项目及后续改造阶段的资金保障问题下达了多项指示，强调确保能源和水务系统现代化的高质量推进，以满足居民和工业需求，促进地区稳定发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】