副总理：哈萨克斯坦能源现代化国家项目需13万亿坚戈投资

在阿斯塔纳举行的该项目讨论会上，波兹姆巴耶夫指出，能源和公共事业基础设施不仅是支撑数百万民众生活的关键经济领域，也直接关系到区域的可持续发展、生态安全、技术独立性以及每一位公民的生活质量。

他强调，国家项目旨在解决长期积累的基础设施问题，并引入新的方法、技术和监管模式。这一转型过程将涵盖生产能力、工程网络的升级，以及行业数字化和吸引必要投资。

据悉，该国家项目已于去年12月获政府批准，内容包括：

对能源、公共事业及发电基础设施进行现代化改造与新建；

推进业务流程的数字化。

根据初步测算，实施该项目需要资金13万亿坚戈，其中包括：

维修和新建 8.6万公里公共事业管网；

引入总计 7.3吉瓦 的新增发电能力。

波兹姆巴耶夫补充，目前已建立相应的法律框架，以便吸引金融机构提供长期贷款。今年在试点阶段，约有48家自然垄断企业共吸引 1440亿坚戈投资。

【编译：达娜】