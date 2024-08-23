哈萨克斯坦总理为乌勒套州矿工颁发国家奖章

他还代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向矿工们颁发了多项国家荣誉奖章，以表彰他们在采矿领域的杰出贡献。

视察期间，别克帖诺夫首先听取了哈萨克铜业公司(Kazakhmys)董事会主席努拉赫迈特·努里耶夫的汇报工作。努里耶夫详细介绍了公司的当前运营情况、投资计划、发展前景以及在社会项目和本地价值创造方面的努力。今年上半年，公司从乌勒套州供应商处采购了价值927亿坚戈的商品、工程和服务，使得当地生产商的供货占比达到35.5%。此外，该公司与本地企业签署了总额达278亿坚戈的采购合同。哈萨克铜业公司整体的本地采购份额已达到71.7%。

报告显示，乌勒套州工业生产较去年增长了7%，位列全国第四。对此，总理指示进一步加强增长势头，并挖掘可利用的潜在资源。他还强调，哈萨克斯坦总统在国情咨文中明确提出，矿业和冶金业的发展对国家至关重要，特别是鼓励私人企业投资地质勘探是国家的重点任务之一。为此，他要求动员一切力量，提高加工行业的原材料供应，推动新技术的引入，增加本地化生产和发展出口能力。

最后，在矿工节前夕，别克帖诺夫为表现突出的矿工们颁发了包括“荣誉（Құрмет） ” 勋章、“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін） ” 勋章等多个二、三级国家奖章，以表彰他们在各自岗位上所做出的突出贡献。

【编译：达娜】