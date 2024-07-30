总理：无人机生产本地化至关重要

- 近几年，我们清楚地看到，森林火灾的后果十分严重。去年，超过11.6万公顷的森林资源被烧毁，火灾中我们失去了15位同胞。仅物质损失就已超过1600亿坚戈，更不论对生态环境的破坏。 - 别克帖诺夫在会上表示。

他指出，作为落实总统指示的一部分，政府正在采取森林火灾的预防措施。有关各方制定了在火灾发生时的应对和协作措施，并正在制定相关法律修订。

尽管如此，别克帖诺夫也强调，森林管理部门的物质技术装备和火灾的数字化监测工作仍未完全到位。

- 例如，我们上周刚刚视察的“塞梅森林”保护区，三分之一的灭火设备已经老化，急需报废更换。而火灾信息系统仅覆盖了该地区的33%。在巴彦阿乌勒国家公园，火灾早期预警系统完全缺失。灭火和巡逻设备老旧，缺乏现代化设备和工具，使得在应对火灾时无法及时采取有效措施。因此，数字系统的积极应用至关重要。 - 总理说。

别克帖诺夫特别指出，无人机的广泛使用是必要的，这将使得对森林和草原的全面空中监控成为可能。

- 总体而言，无人机在经济各个领域的应用潜力巨大。因此，工业部应考虑在哈萨克斯坦本地化生产无人机的问题。 - 总理说道。

【编译：达娜】