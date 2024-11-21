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    11:31, 21 11月 2024 | GMT +5

    总理：哈萨克斯坦原材料优先供应至国内市场

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在参议院（议会上院）全体会议上表示，哈萨克斯坦经济多元化取得显著成效，加工工业产值已超过原材料行业，占比达到47%，而原材料行业占比为45%。

    Олжас Бектенов
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    他指出，通过优先将原材料供应至国内市场，铝和铜的加工能力实现了两倍增长。

    别克帖诺夫强调，经济多元化是政府的重要任务，总统对此高度重视，相关部门正在积极推动各项工作，并已取得初步成果。他表示，政府通过限制原材料出口、优先发展本地市场供应，进一步提升了国内加工工业的竞争力。

    总理还提到，为支持本土制造业发展，政府将仅限采购本地制造产品的目录从1500种扩大至4500种。任何政府机关或准国有企业均不得采购目录内的进口商品，仅可选择本地制造产品。他指出，这一政策使与本地制造企业签订的合同数量增长了55%，合同总额达到3500亿坚戈。

    此外，全国范围内正在实施多个大型工业项目，这些项目有助于改变经济结构，提高国内生产能力。他提到，今年加工产品出口增长6.4%，而进口则减少了7.2%，表明经济多元化政策的成效正在逐步显现。

    【编译：达娜】

    标签:
    政府 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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