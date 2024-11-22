哈萨克斯坦总理与意大利企业领导人会谈 讨论生产本地化合作前景

这些会谈旨在推动今年1月在罗马举行的哈萨克斯坦-意大利圆桌会议期间签署的协议和谅解备忘录的实施。

在与Ansaldo Energia首席执行官法布里奇奥·法布里的会谈中，双方讨论了通过创新技术提高哈萨克斯坦能源基础设施效率的措施。根据此前达成的协议，该公司将为阿拉木图热电厂三号机组生产两台燃气轮机。此外，双方还关注推动燃气轮机设备的本地化生产，这不仅有助于哈萨克斯坦国内组件制造，还能打造高科技能源设备的供应链，促进电力设备领域的发展。

在与Maire Tecnimont总裁阿莱桑德罗·贝尔尼尼的会谈中，双方重点探讨了深化对碳氢化合物资源的深加工合作，推动高附加值产品的生产。当前，哈萨克斯坦正推进多项生产高需求聚合物及其他关键产品的大型项目。Maire Tecnimont方面表示，愿意参与哈萨克斯坦在聚乙烯、丁二烯、可持续航空燃料生产及天然气分离综合体建设等领域的投资项目。这些项目不仅推动了环保技术的应用，还将显著减少碳排放，增强哈萨克斯坦在全球绿色技术市场的地位。

别克帖诺夫总理在会谈总结中强调，经济结构的多元化与转型对哈萨克斯坦发展至关重要。他重申，哈萨克斯坦政府将在所有项目实施阶段为外国投资者提供支持，推动共同项目的成功落地。

【编译：达娜】