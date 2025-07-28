汗腾格里创新中心启用 助力中亚技术对接中国市场

这一创新中心旨在打造一个面向未来的“技术外交”平台，帮助中亚地区的初创企业、科技公司和研发机构对接中国市场，并借此拓展全球机遇。它的落成也反映出区域间对可持续科技合作日益增长的现实需求。

汗腾格里创新中心设立的五大核心目标包括：

促进跨境技术转移 ：在数字化、高科技及科研领域推动务实合作与技术交流；

协助中亚IT企业进入中国市场 ：提供必要的落地支持与发展资源；

助力中国企业通过“中间走廊”实现“软进入” ：推动其顺利进入欧亚、欧洲、中东和北非市场；

推动联合研发、技术转化与风险投资合作 ：深化双边在创新链条各环节的互动；

提升中亚国家在中国的认知度：加强相互了解，夯实合作基础。

作为一个为中亚及哈萨克斯坦企业提供稳健登陆中国市场的多功能平台，汗腾格里创新中心的目标在于打破中亚初创企业进入全球最具竞争力市场的壁垒，为欧亚地区IT企业打开通往全球的“新通道”。

落户张江，也意味着该中心的入驻企业将获得在中国一流科技园区内工作与生活的全方位配套支持。除基础设施外，创新中心还提供教育培训与加速孵化服务，帮助企业快速适应本地市场并实现规模化发展。

目前，中心已与中国知名加速器XNode开展合作，为处于不同成长阶段的公司定制发展路径，并提供量身打造的支持计划。

据此前报道，哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与华为技术哈萨克斯坦公司签署了一份谅解备忘录，旨在加强信息通信技术与数字化转型领域的合作。

【编译：阿遥】