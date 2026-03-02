阿斯塔纳LRT系统将于今春开通运营 统一调度中心启用在即

统一调度中心总面积768平方米，将成为LRT系统运营管理和城市道路交通网络协同调控的关键枢纽。其职能涵盖LRT列车运行控制、智能交通信号协调、公共交通调度管理、共享单车系统调配以及交通数据采集与分析。通过与城市各类服务系统的整合，该中心将实现高度集约化管理，并在突发情况下显著提升部门间协同处置效率。

目前，LRT项目正按照既定测试大纲开展全线试运行。测试内容包括列车连续通过能力验证，以及在所有车站进行精准对位停靠测试，重点检验车门同步性、停车定位精度以及车载系统与站控系统之间的交互稳定性。

试运行工作实行全天候安排，包括夜间时段在内，每日测试时长超过12小时。值得关注的是，阿斯塔纳LRT列车采用无人驾驶模式运行。测试还涵盖基础设施与安全系统的全面排查，以及人员培训和应急预案演练。该型号列车针对中亚地区气候特点进行专项定制，具备良好的耐低温性能和防结冰能力。

在技术方案方面，列车车轮结构采用弹性元件设计，在轮缘与轮毂之间设置隔振橡胶衬垫，有效降低动力负荷与结构噪声传导，减少列车运行过程中产生的噪音影响。

据了解，从“光明之路”火车站至国际机场站全程运行时间约40分钟。关于试运行结束及正式投入客运的具体日期，将在全套测试圆满完成并确认系统完全符合技术标准后正式公布。预计阿斯塔纳LRT将于今春开通运行。

