阿斯塔纳LRT将于今年试运行后正式投运

此外，有关方面正在制定LRT票价方案，具体票价体系将在正式开通前向社会公布。

阿斯塔纳市政府指出，LRT系统将于今年测试结束后正式投运，届时将为首都提供新一代全自动无人驾驶公共交通服务。LRT线路全长22.4公里，共设18座车站。线路穿过首都核心街道及主要区域，起点位于哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫国际机场，沿哈班拜巴特尔大道延伸，途经“阿斯塔纳之星”环岛、纳扎尔巴耶夫大学及植物园。随后，线路转向昔格纳克街，经过“阿布扎比广场”综合体及部委大楼，跨越阿热斯桥并经过哈勒达亚科夫街，终点站设在“光明之路”火车站。

据悉，在LRT二期工程的技术经济论证及设计预算文件编制框架下，目前正在艾特玛托夫街沿线开展工程地质勘察工作，以明确土壤成分与性质。

与此同时，首都正在完善公交专用道（Bus Lane）系统开发方案，此举预计将缩短10%-15%的出行时间，并有效缓解城市路网的整体拥堵状况。

市政府称，目前全市共有1341条街道，总长度为1091公里。经评估，其中43条街道具备设置公交专用道的条件。现已在31个路段完成了全长140公里的专用道铺设工作。

此外，首都公共交通车队也在逐年更新。数据显示，2023年共采购巴士400辆，2024年为305辆，2025年则达到422辆。同时，为提高公共交通服务的便捷度与服务质量，相关部门正持续开辟新线路，并增加现有线路的运营车辆密度。

【编译：阿遥】