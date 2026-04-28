阿斯塔纳LRT项目何时回本？——从三种情景测算看城市轨道交通的“经济账”与“社会账”

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳轻轨（LRT）项目预计将于今年投入运营。作为独立以来我国最具争议、建设周期最长、投资规模最大的基础设施项目之一，这一工程长期成为舆论关注焦点。围绕“巨额投入能否收回”的问题，记者基于运营方提供的数据，对项目回本周期进行了测算与分析。

项目总投资约8960亿坚戈

据首都公共交通运营商City Transportation Systems公司（CTS）介绍，LRT项目2016年签署总额18亿美元的EPC合同，涵盖线路建设、车辆采购、车辆段建设及人员培训等内容。

按2026年第一季度美元兑坚戈平均汇率497.73计算，总投资约为8959亿坚戈。

运力与客流：初期日均约4.5万人次

根据CTS数据：

全线配置19列列车，每列4节车厢；

单列最大载客量约650人；

日常投入运营15列，其余为备用；

发车间隔约5—10分钟；

初期预计日均客流约4.5万人次；

票价暂定为200坚戈。

Фото: акимат Астаны

市长：测试基本完成，具备运营条件

在项目即将投运之际，阿斯塔纳市长杰恩斯·哈斯姆别克日前视察了轻轨试运行情况。

他表示，目前轻轨测试工作已基本完成，系统已具备全面运营条件，计划在近期正式开通。与此同时，相关配套工程仍在推进，包括无障碍设施建设、道路改造等。

市长介绍，今年夏季重点工作包括：

完善车站与城市交通网络连接的道路系统；

推进沿线大规模绿化，打造“绿色走廊”；

安装现代化照明设施；

优化立交桥下空间景观；

此外，从卡勒达亚科夫大街经独立大街至A62大街的4.6公里路段正在施工，项目将同步完善人行道、自行车道、停车场及灌溉系统，并计划分阶段开放交通。

三种情景测算：回本周期均较漫长

在未计入运营成本的情况下，仅以票务收入测算：

基准情景（4.5万人/日）

年收入约32.85亿坚戈

回本周期约272年

若计入运营成本，预计超过300年

乐观情景（10万人/日）

年收入约73亿坚戈

回本周期约123年

考虑运营成本后或延长至180年以上

悲观情景（约2万人/日）

年收入约15.5亿坚戈

回本周期约578年

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

票价难覆盖成本，运营需财政支持

CTS表示，为维持200坚戈票价，未来将通过财政补贴弥补运营成本，但具体规模尚待项目投运后确定。

这意味着，票务收入不仅难以覆盖建设投入，也难以覆盖日常运营支出。

专家观点：公共交通属于社会性支出

经济学家萨帕尔拜·若巴耶夫指出，城市轨道交通在全球范围内普遍依赖补贴：

塔什干地铁票价远低于成本；

欧洲部分城市公交票价仅覆盖约一半运营成本；

美国部分城市甚至实行免费公共交通。

他认为，从投资回收角度看，阿斯塔纳LRT难以实现盈利，其核心作用在于缓解交通压力、提升城市功能。

从“回本”到“功能”：项目定位逐渐清晰

综合测算显示，若仅依靠票务收入，阿斯塔纳LRT项目回本周期将长达数百年。

因此，该项目更应被视为城市公共基础设施，其价值主要体现在缓解交通拥堵、优化城市结构和提升居民出行效率等方面，而非直接经济收益。

【编译：木合塔尔·木拉提】