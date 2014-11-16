哈通社阿斯塔纳电，据国际财经时报消息，独立调查员卫星专宣称，马航MH370客机坠落的嫌疑犯应当是位"技术天才"且有高超黑客技术，而绝对不是被怀疑已久的这架波音飞机机长扎哈里。

日前，马来西亚人民邮报援引国际商业报道，独立调查员卫星专家迈克尔•埃克斯纳（Michael Exner）表示，让马航MH370客机坠落的疑犯是位"技术天才"，此人拥有非常高超黑客技术，并且非常了解播音777客机如何运作，也熟知国际空管规则。

背景介绍

载有239人的马航MH370客机在今年3月8日从吉隆坡起飞飞往北京的途中失去联系。马来西亚官方依据卫星数据分析判断，这架客机已经终结于南印度洋。

马航MH370失联初步调查报告指出，飞机从吉隆坡起飞后40分钟后有人切断了飞机上所有通讯系统。几乎同时，飞机右转偏离原定航线，折返马来半岛，但没有被当局监测到。而飞机上的卫星单元仍能向印度洋上空地球同步轨道海事卫星3F-1发送模糊的电子信号。澳大利亚当局称，这是因为终端被登陆，可能经过了功率循环。接下来6个小时，卫星数据单元每小时都向同步卫星发送的电子握手信号作出回应。

专家分析

埃克斯纳指出，所有的通讯系统被切断说明，疑犯有意避免任何形式的探测。他认为，嫌犯非常了解国际空管规则的运作。卫星通信单元能够恢复的事实只能说明嫌犯拥有高超的黑客技术。

埃克斯纳称，嫌犯知道如何找到所有通信系统所在的飞机部位，而且此人能够管理所有系统也说明其拥有高级技术能力。

埃克斯纳亲自进行了波音777客机飞行模拟实验。结果证实，人从驾驶舱无法切断卫星通信的主要电力供应。飞行员操作手册也没有对此加以描述。

他说，"唯一能够做到这一切的是在飞机的准备舱内找到一个不起眼的断路器。但问题是，飞行员并没有接受过这方面细节的训练。"

埃克斯纳认为，MH370客机机长扎哈里并不具备上述操作的能力，说他"凶手"的推断不能成立。