哈萨克斯坦面临开发500亿吨工业废弃物资源任务 专家：蕴藏巨大矿产开发潜力

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家矿业科学院院长努尔兰·雷斯帕诺夫表示，目前哈萨克斯坦境内累计堆存超过500亿吨工业矿产废弃物（Technogenic Mineral Formations），如何实现资源化利用已成为矿业领域的重要课题。与此同时，哈萨克斯坦正积极推进复杂矿石开发、矿产资源原位开采等先进技术研发，为矿业可持续发展开辟新路径。

努尔兰·雷斯帕诺夫是在哈中有色冶金可持续发展论坛期间作出上述表态的。

他指出，哈萨克斯坦矿产资源的一大特点是矿石化学成分复杂，不少矿床中含有影响主要有价元素提取的“惩罚元素”（Penalty Elements），增加了矿产资源开发利用的技术难度。因此，开发相关科学技术解决方案已成为行业发展的重点方向之一。

雷斯帕诺夫表示，目前哈萨克斯坦地表累计堆存的工业矿产废弃物总量已超过500亿吨，且仍在持续增加。这些废弃物不仅具有潜在的资源价值，也对矿业绿色发展提出了新的要求。

他说，在工业废弃物资源化利用方面，哈萨克斯坦正积极采用堆浸（Heap Leaching）和槽浸（Vat Leaching）等技术，同时推广浸出—溶剂萃取—电积（Leach SX-EW）技术，将金属浸出、溶剂萃取与电解提取相结合，提高资源回收效率。

“目前，我们正在研究如何从30年前遗留下来的老旧浸出堆中重新回收金属。现代生物技术能够对含有氧化矿和硫化矿的混合矿石进行二次氧化处理，并重新进行堆浸，从而让这些旧矿堆获得‘第二次生命’。”他说。

努尔兰·雷斯帕诺夫认为，要从根本上解决工业矿产废弃物问题，还需要推动矿产资源开采方式的转型。未来，应优先发展无需将矿石开采至地表的原位开采技术。

“最具代表性的技术，就是利用地下钻孔原位浸出技术直接提取金属。”他说。

雷斯帕诺夫以哈萨克斯坦铀矿产业为例指出，哈萨克斯坦已连续多年位居全球铀矿产量首位，而地下钻孔原位浸出技术在该领域已有40余年的应用历史。

目前，哈萨克斯坦拥有20余座采用地下钻孔原位浸出技术的铀矿矿山，年产铀超过2500万公斤。

他表示，尽管哈萨克斯坦部分铀矿的品位仅约为0.02%，但凭借先进的原位浸出技术，依然能够与全球高品位铀矿资源展开竞争。

“即便矿石中的铀含量较低，我们依然能够通过现代技术实现经济高效开发，这也是哈萨克斯坦铀工业保持国际竞争力的重要原因。”他说。

此外，哈萨克斯坦正研究将上述技术推广应用于其他矿产资源开发，包括铜、黄金、铝土矿、磷矿等领域。其中，生物浸出技术被认为具有广阔的发展前景。

雷斯帕诺夫介绍，生物浸出技术能够利用微生物对硫化矿进行氧化处理，使原本难以利用的矿石资源得以开发利用，同时还能够提高氧化矿的资源回收效率。

谈及行业发展历程时，他表示，哈萨克斯坦矿业发展历史已超过110年。20世纪80年代，该国铀矿产业曾经历从露天矿和地下矿井开采向原位浸出技术转型的过程，虽然在技术和社会层面遇到诸多挑战，但经过25年的发展，这些问题已基本得到解决。

雷斯帕诺夫最后表示，哈萨克斯坦仍拥有大量尚未开发的矿床和未完成地质勘探的区域，未来矿产资源开发潜力巨大。

“如果我们打开哈萨克斯坦的矿产资源地图，就会发现许多矿床集中分布在各区域中心附近，但仍有大量矿床尚未开发，还有许多地区等待进一步勘探。这些资源将成为哈萨克斯坦未来发展的重要机遇。”他说。

值得一提的是，在当天的论坛期间，出席活动的中国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使韩春霖表示，两国将继续扩大在有色冶金可持续发展和“绿色”矿产领域的合作。而中国有色金属工业协会副会长贾明星则指出，哈萨克斯坦和中国计划扩大在有色冶金领域的生产合作，并在整个产业链上开展联合项目。