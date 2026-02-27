中文
    哈萨克斯坦住房面积一年新增1300万平方米

    哈萨克国际通讯社讯）2025年，哈萨克斯坦住房保障水平持续提升，住房总面积和人均居住面积均实现增长。

    数据显示，截至2025年底，全国住房总面积达到4.473亿平方米。其中，城市地区住房面积为2.979亿平方米，农村地区为1.493亿平方米。与2024年相比，全国住房面积增加了1300万平方米，显示出住房建设规模持续扩大。

    从住房数量来看，2025年全国共有住房260万套。其中，230万套为独立住宅，29.96万套为多户型住宅楼（共计620万套公寓）。这一结构反映出私人住宅仍占据主导地位，同时城市多层住宅数量稳步增长。

    分地区来看，住房数量最多的地区为突厥斯坦州和阿拉木图州，分别达到33.95万套和29.4万套。在城市中，阿拉木图市住房数量位居首位，达到16.48万套；在农村地区，突厥斯坦州住房数量最高，为26.09万套。

    在人均住房面积方面，2025年全国人均住房面积为25.1平方米。其中，城市居民人均住房面积为27.4平方米，农村居民为21.3平方米。与2024年相比，人均住房面积增加了0.6平方米，住房保障水平进一步改善。

    在基础设施配套方面，全国98%的住房实现了供水保障；46%的住房接入集中供暖系统；85%的住房已通气（包括液化气和天然气）。这表明住房条件不仅在数量上扩大，在生活便利程度和基础设施完善程度方面也持续提升。

    【编译：达娜】

