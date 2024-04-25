16:46, 25 四月 2024 | GMT +6
支援灾民：哈萨克斯坦富商捐款总额接近2千亿
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦部分地区发生的洪涝灾害期间，全国各地的企业家和商人通过慈善机构积极向灾区提供了人道主义援助物资和捐款。截至目前，慈善机构收到的捐款总额已超过1900亿坚戈。
欧亚资源集团（ERG）向灾民捐款了400亿坚戈，用于灾区住房和基础设施恢复工作。最初，该集团拨款了5亿坚戈，而旗下的欧亚银行捐款了4.5亿坚戈。
此外，哈萨克铜业和哈萨克斯坦矿业公司，以及Altynalmas和RBK Bank集团宣布将捐款400亿坚戈，用于灾区基础设施和文化设施，其中幼儿园、学校和医院的重建。
企业家提穆尔·库勒巴耶夫为阿特劳州灾区的恢复捐款了300亿坚戈，而Kaspi.kz股东维亚切斯拉夫•金和米哈伊尔•洛姆塔泽向北哈州和阿克莫拉州灾区捐款了200亿坚戈。
哈萨克斯坦民众向“Biz birgemiz Qazaqstan”基金捐款了8000万坚戈，而Kaspi.kz集团向该基金捐款了2亿坚戈。
与此同时，萨姆鲁克-卡泽纳、哈萨克斯坦国家石油天然气、哈萨克原子能工业公司、哈萨克斯坦国家铁路公司、哈萨克天然气、国家电网、哈萨克电信、阿斯塔纳航空和萨姆鲁克-能源等国有公司通过“Samruk-Kazyna Trust”基金会捐款了150亿坚戈。
此外，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫文化、教育和社会项目基金向灾区捐款了3亿坚戈。
【编译：小穆】