支援灾民：哈萨克斯坦富商捐款总额接近2千亿

欧亚资源集团（ERG）向灾民捐款了400亿坚戈，用于灾区住房和基础设施恢复工作。最初，该集团拨款了5亿坚戈，而旗下的欧亚银行捐款了4.5亿坚戈。

此外，哈萨克铜业和哈萨克斯坦矿业公司，以及Altynalmas和RBK Bank集团宣布将捐款400亿坚戈，用于灾区基础设施和文化设施，其中幼儿园、学校和医院的重建。

企业家提穆尔·库勒巴耶夫为阿特劳州灾区的恢复捐款了300亿坚戈，而Kaspi.kz股东维亚切斯拉夫•金和米哈伊尔•洛姆塔泽向北哈州和阿克莫拉州灾区捐款了200亿坚戈。

哈萨克斯坦民众向“Biz birgemiz Qazaqstan”基金捐款了8000万坚戈，而Kaspi.kz集团向该基金捐款了2亿坚戈。

与此同时，萨姆鲁克-卡泽纳、哈萨克斯坦国家石油天然气、哈萨克原子能工业公司、哈萨克斯坦国家铁路公司、哈萨克天然气、国家电网、哈萨克电信、阿斯塔纳航空和萨姆鲁克-能源等国有公司通过“Samruk-Kazyna Trust”基金会捐款了150亿坚戈。

此外，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫文化、教育和社会项目基金向灾区捐款了3亿坚戈。

【编译：小穆】