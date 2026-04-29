独立民调：七成以上民众认为国家发展方向正确

在信任度排名中，国家元首哈斯木-卓玛尔特·托卡耶夫位居首位。调查结果显示，61.3%的受访者表示信任总统，这一指标在所有权力机构中处于最高水平。

在其他机构方面，受访者对政府的信任度为47.4%，对地方行政机关的信任度为50.2%，对议会的信任度为40.5%，对护法机构的信任度为46.8%，对司法系统的信任度为43.7%。

值得注意的是，在所有被纳入调查的机构中，表达信任的受访者比例均明显高于持怀疑态度者。

与此同时，72.4%的受访者认为国家正朝着正确方向发展。其中，44.6%明确表示“方向正确”，27.8%认为“总体正确”，持积极看法的人数约为持批评意见者的3.5倍。

官方提出的“公正哈萨克斯坦”施政理念同样获得较高认可：55.6%的受访者认为，这一理念与政府实际举措基本一致。

此次调查覆盖全国所有地区，包括阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特三大直辖市及各州。统计还显示，65.8%的受访者选择以哈萨克语填写问卷。

【编译：阿遥】