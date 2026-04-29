调查显示：居民食品支出占消费过半 杰特苏州肉类消费居首

数据显示，城市居民食品支出占消费总支出的51.2%，农村居民则达到55.1%，反映出农村家庭在基本生活食品上的支出压力更高。

从人均消费量看，哈萨克斯坦居民全年消费最多的是粮食和面包制品，人均125.6公斤；其次为肉类及肉制品84.5公斤；乳制品237.7公斤；蔬菜和水果均约83公斤；鱼类和海产品消费量相对较低，为14.6公斤。

地区差异方面，杰特苏州居民肉类消费量居全国首位，人均每年99.5公斤，其次是阿克莫拉州97.9公斤。最低的是克孜勒奥尔达州61.8公斤，以及奇姆肯特63.2公斤。

主食消费方面，突厥斯坦州居民面包和粮食制品消费量最高，人均168.9公斤。水果消费量则以阿拉木图和阿斯塔纳领先，分别达到105.8公斤和99.9公斤。

收入水平对饮食结构影响明显。收入最高的10%居民，人均年肉类消费量约150公斤，而收入最低的10%居民仅45.4公斤。水果消费差距超过3倍，分别为153.9公斤和46公斤；鱼类消费差距接近4倍。

调查还显示，全国平均有10.8%的家庭将超过70%的预算用于食品支出。单身家庭这一比例高达17.3%，食品开销负担更为突出。

家庭规模同样影响消费水平。在独生子女家庭中，人均肉类消费量为83.4公斤，而多子女家庭仅为57.7公斤，水果消费也呈现类似趋势。

【编译：达娜】