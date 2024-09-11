世界游牧民族运动会：开幕式上的历史元素意味着什么？

（哈萨克国际通讯社讯）世界游牧民族运动会赛程已然过半，而精彩绝伦的开幕仪式，依然让人意犹未尽，坊间对于这场盛大的仪式赞不绝口，对其内容的讨论仍在持续之中。

9月8日晚，第五届世界游牧民族运动会开幕式在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的“阿斯塔纳竞技场”体育场隆重举行。

开幕式现场气氛热烈，随着大屏幕上显示“欢迎光临！”的字样，升国旗和奏国歌仪式正式拉开了此次盛会的序幕。持续了2个多小时、汇聚了约3000名来自全国各地的艺术家和创意团队成员，呈现了一场视觉与文化的盛宴，以体育代表团的游行开始，以精彩的表演结束。

我们注意到，许多在现场的外国运动员，以及通过电视观看开幕式的远近观众，都对开幕仪式的艺术性和可看性给予了很高的评价。

Коллаж: Kazinform

尤其是开幕式上演员们表演的有关游牧民族的历史场景再现，有一种特殊的效果，让观众仿佛穿越了千年的时空。尤其是关于阿提拉大帝、托米莉丝女王和术赤汗的桥段，最为引人注目。

哈通社的记者联系到了哈萨克斯坦文化和信息部相关的专家，对方向我们介绍了这个被称之为“金色武士巡游”的桥段所包含的重要意义。

- 车轮是游牧民族最伟大的科技发明。在古代，正是由于这一技术的出现，游牧民族实现了快速的通勤，使得人们在国家与国家、地方与地方之间进行联系的速度显著提升。阿提拉大帝领导的匈奴人、托米莉丝女外领导的萨克人，不仅在自身所处的时代掌握了舒适的生活方式，还直接影响到了后世的发展。随着铁器、铜器，以及金银器皿生产技术的发展，游牧民族更新了武器装备、生活物品甚至装饰品。萨克留下的狩猎方式的产物就是证明。当然，短时间内不可能描绘出全部历史。尽管如此，我们还是发现观众对演出留下了特别的印象。- 文化和信息部称。

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开幕式第五部分被称之为“术赤汗兀鲁斯（金帐汗国）”。不可否认的是，所有观看开幕式的观众，都从中感受到了振奋精神的力量。

- 金帐汗国，是游牧人建立并持续了长久统治的，国土从阿尔泰山脉脚下一路延伸至欧洲腹地的，幅员辽阔的大国。在人类的历史上，这个国家带来了许多政治变革，团结了不同的文明，推动了世界文化和经济的发展。正应如此，在盛大的开幕式上准备一场关于术赤兀鲁斯的特别表演，就显得非常重要。毕竟，那是游牧民族历史上独一无二的时代。- 文信部在发给哈通社的回函中这样写道。

值得一提的是，除哈萨克斯坦国内电视频道外，包括土耳其TRT和中国CGTN在内，全球共有19个电视频道转播了世界游牧运动会开幕式。

如此大规模的国际转播在世界游牧民族运动会历史上尚属首次。

【编译：木合塔尔·木拉提】