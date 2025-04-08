政府拟采取措施 推动发展农业旅游业

旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫介绍，根据总统在政府扩大会议上的指示，国家正在积极推动旅游业发展。然而，目前仍面临一些制约因素。为进一步促进该行业发展，相关法律正进行修改，修订草案已提交马吉利斯（议会下院）审议。

其中一项关键举措，是赋予地方政府在居民点以外地区（包括国家公园）建设旅游基础设施的法律权限。

部长指出，该举措将有助于加快旅游基础设施建设，提升各地区旅游发展能力。同时，他还建议在各地设立独立的旅游管理机构，以增强地方旅游治理效能。目前，全国仅有五个地区设有独立旅游部门，另有两个地区正在积极推进相关筹备工作。

他还表示，拟赋予农民在其自有土地上合法开展农业旅游业务的权利。目前，哈萨克斯坦境内共有超过20万个农场，该政策的实施有望为农村地区创造更多就业岗位，并进一步提升乡村居民的生活水平。

此外，为吸引更多投资、推动生态旅游发展，政府还在推进延长国家公园土地租赁期限的相关立法工作。根据初步方案，土地租期将延长至最多49年，以便为旅游及休闲类基础设施建设提供更加稳定的政策保障。

值得一提的是，据国家统计数据显示，去年哈萨克斯坦旅游业领域的固定资本投资总额达9475亿坚戈。

【编译：达娜】