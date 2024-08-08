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    14:58, 08 八月份 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦农民参加英国养羊展 推动养殖业新合作

    Казахстанские фермеры приняли участие в британской выставке овцеводства
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）近日，哈萨克斯坦农民参加了在英国举办的国际养羊展览会。

    该展览会每两年举办一次，今年在英国小镇马尔文举行，吸引了来自世界各地的企业家参与。

    通过这次展览，哈萨克斯坦农民不仅了解了前沿技术，还提升了自身的知识储备。

    овцы
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    来自北哈州的一名企业家欧米尔塞里克·阿比耶夫已有近十年的养羊经验，他的私人企业饲养着七千多只羊。

    - 在英国，牧场资源有限，农民更注重质量，尤其是在创新技术方面。我们有很多可以学习的地方。如果我们能在哈萨克斯坦推广这些技术，将有望大幅增加羊的数量。哈萨克斯坦目前有约2400万只羊，我们的土地广袤肥沃，完全有能力将这个数量提高十倍。 - 他说道。

    梅德乌别阔娃养羊研究所的科学家扎纳特·哈森诺夫指出，为了增加羊的数量，必须改善羊的基因。他还表示，英国羊在基因方面拥有出色的品种，应当把这些品种引进到哈萨克斯坦，提升国内肉的品质。

    对此，英国国家养羊协会主席菲尔·斯托克表示愿意出售优质的羊品种，并提供额外的信息支持。

    Kazakh farmers participate in UK sheep farming exhibition
    Photo credit: Galymzhan Karamanuly/Kazinform

    据了解，英国牧民自罗马帝国时期以来一直从事养羊业，目前拥有约3000万只羊，每年为经济贡献约2.9亿英镑。该行业提供了约15万个就业岗位。

    值得一提的是，哈萨克斯坦拥有超过三百万只优良品种的羊，包括叶德勒羊、肉用美利奴羊和哈萨克粗毛羊。同时，哈萨克斯坦政府制定了五种不同的补贴机制以改善羊的品种。为了增加牧场数量和开拓出口市场，政府通过了到2026年的路线图。

    【编译：达娜】

    标签:
    农业 英国
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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