哈民生食品价格保持稳定 在欧亚经济联盟国家中处最低水平

据介绍，这一成绩得益于一系列综合举措的实施，包括加强对贸易加价幅度的监管，发挥各地区委员会和价格平抑基金作用，完善淡季保供机制，以及常态化举办各类促销活动和农业大集。

在通胀背景下，重要民生食品的调控清单已由原先的19项扩大至31项。根据更新后的清单，官方确定了“TOP-800”重点监测贸易场所，并将相关数据下发至地方执行机关。基于对商品市场运行情况的分析以及对各类商品在通胀结构中影响程度的评估，确定了9种优先调控商品，分别为卷心菜、胡萝卜、马铃薯、洋葱、葵花籽油、面粉、牛肉、大米和通心粉。淡季期间，将对上述商品实施优先调节措施。

贸易和一体化部还推出了重要民生食品供应新模式，旨在降低市场对季节性因素的依赖。该模式的核心包括实行固定价格机制，整治中间环节不合理加价行为，并通过整合地方政府资源开展协同干预。

此外，在阿克阔勒、阔克舍套和巴甫洛达尔市开展的食品抵用券试点项目已取得初步成效。按照计划，该项目将在今年年底前分阶段推广至全国各地。

