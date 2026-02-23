民生商品涨幅同比回落 政府聚焦个别地区价格波动

数据显示，自2月初以来，哈萨克斯坦重要民生商品价格平均增长指数为0.5%，较去年同期的1%下降了一半。

据了解，本周例会重点对价格涨幅高于全国平均水平的地区进行了定向分析。自年初以来，涨幅较为明显的地区包括曼格斯套州（重要民生商品涨幅为2%）和突厥斯坦州（涨幅为1.4%）。

在曼格斯套州，番茄、牛肉、酸奶、黄油、土豆等商品价格涨幅居前。会议指出，尽管该州拥有大型乳制品、肉类加工、面粉及面包生产企业，但本地蔬菜种植能力不足。价格上涨的主要原因包括物流体系相对复杂、本地产量有限以及对进口产品依赖度较高。此外，通过平价稳定基金投放蔬菜的进度未达预期，也对市场产生一定影响。

对此，朱曼哈林要求对主要生产商的价格构成开展细致分析，并责成有关部门制定更具针对性的稳价措施。

在突厥斯坦州，虽然价格增长指数低于曼格斯套州，且当地具备较为完善的禽蛋、乳制品、蔬菜及肉类生产基础，但仍存在结构性问题。会议提到，当地禽肉及禽蛋生产企业亟需获得低价面粉作为饲料原料，以降低生产成本、稳定终端售价。

针对这一情况，副总理指示国家粮食合同公司确保向该地区提供充足的平价粮食供应，从源头上发挥价格调节作用。

【编译：阿遥】