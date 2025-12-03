哈萨克斯坦居民贷款申请量下降13.1%

根据分析，降幅主要来自无抵押贷款板块（−16.4%），而其他所有细分市场均呈增长：住房按揭增长10.2%，汽车贷款增长48%，以不动产为抵押的消费贷款增长54.5%。

金融家协会指出，无抵押贷款需求下降与多方面原因有关，包括：

金融环境趋紧、整体需求降温

宏观审慎监管加强，提高贷款门槛

家庭实际收入下降1.7%

市场接近饱和

无抵押贷款的独立借款人数量也减少1500人，而其他贷款类别的独立借款人数量则随申请同步增长。

2025年前三季度，零售信贷客户总数仅增长10.44万人，增速较2024年的240,600人减少一半以上。同期就业人数增加133,100人，使信贷渗透率降至88.5%。

新发放贷款的结构变化也较为明显：

无抵押贷款新发放量增速放缓至10.1%（去年为25.8%）

抵押类贷款则显著加快： 不动产抵押消费贷：+18.6%（去年4.4%） 按揭贷款：+25.1%（去年17%） 汽车贷款：+47%（去年35.2%）



分析人士指出，在高基准利率与监管趋严的背景下，抵押类贷款对借款人更容易获得（受益于优惠项目、银行竞争等），并因风险较低更受银行青睐。

2025年第三季度末，部分抵押类贷款（按揭、汽车贷款）的利率条件开始恶化，原因包括营销项目结束、资金成本上升以及系统性利率上涨。

贷款审批率走势分化：

汽车贷款：从16.5%升至17.5%

无抵押消费贷款：从27.5%升至31.5%

抵押类消费贷款：从34.4%升至34.5%

但按揭审批率大幅下降（从39.2%降至25.2%），主要受到基准利率上升、负面预期以及借款人偿付能力门槛收紧等影响。

2025年前三季度，新发放零售贷款整体增速从2024年的23.3%放缓至12.8%，反映无抵押贷款需求降温、基准利率高企、监管加强和家庭实际收入下降等因素的综合影响。

不过，零售贷款余额仅小幅放缓至16.2%（去年16.6%）。这是因为贷款结构转向平均额度更大、期限更长的抵押类贷款（按揭、汽车贷款、抵押消费贷），从而稳定了整体贷款余额。

金融家协会指出，经过近几年的快速扩张后，客户基础增速因市场饱和开始放缓，已低于就业人口增长速度，零售信贷周期正逐步进入收缩阶段。

预计2025年第四季度按揭贷款、无抵押贷款以及汽车贷款的需求将因基准利率上升和新的监管限制而继续下降。金融家协会认为，仅有不动产抵押消费贷款的需求可能保持稳定，但不足以抵消整体下行趋势。

从宏观角度看，贷款可获得性下降将削弱家庭消费对GDP的贡献；若信贷收缩叠加税制调整和高利率长期持续，2026年初的经济活动可能面临进一步放缓。

【编译：达娜】