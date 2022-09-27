NASA航天器成功撞击小行星

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 —— 据中新社消息，美国东部时间26日19时14分，美国国家航空航天局(NASA)的“双小行星重定向测试(DART)”航天器成功撞击小行星“迪莫弗斯(Dimorphos)”。

NASA视频直播了26日的撞击测试过程。该机构随后在其官网称，重约570千克的航天器当日以约22530公里的时速成功撞上名为“迪莫弗斯”的小行星。

“迪莫弗斯”直径约160米，其围绕直径约780米的小行星“迪迪莫斯”(Didymos)飞行。美国有线电视新闻网报道称，研究人员估计，撞击位置距“迪莫弗斯”中央大约17米。撞击发生时，两颗小行星与地球的距离在1100万公里以内。

“双小行星重定向测试(DART)”航天器于2021年11月24日从美国加利福尼亚州发射升空，飞向小行星“迪莫弗斯”和“迪迪莫斯”。

NASA说，这两颗小行星都不会对地球构成威胁。该项任务是NASA首次尝试在太空中移动小行星，以验证通过“动能撞击器技术”改变小行星运行轨道从而保护地球的可行性。

“迪莫弗斯”原本每11小时55分钟绕“迪迪莫斯”飞行一圈，被航天器撞击之后，这一时间可能会缩短10分钟，两颗小行星之间的距离将稍微拉近。但该项任务的团队成员表示，研究人员需要大约两个月才能确定被撞小行星的运行轨道是否发生了变化。