NASA宣布发现天王星第29颗卫星

美国西南研究所太阳系科学与探索部首席科学家玛丽亚梅·埃尔·穆塔米德（Maryame El Moutamid）表示，研究人员于今年2月2日发现了这颗卫星，他们在韦布望远镜的近红外相机拍摄的10组40分钟长曝光图像中找到了它。

穆塔米德说，这颗卫星虽小，却是个了不起的发现。研究人员认为，这颗卫星没有被1986年1月飞掠天王星的“旅行者2号”探测器发现，也没有被其他望远镜观测到，可能因为它太小太暗淡。据估计，这颗卫星直径只有10千米，反照率与天王星其他较小的卫星差不多。

她透露，这颗卫星位于距离天王星中心约5.6万千米处，绕天王星赤道平面运行，位于天卫七和天卫八的轨道之间。

天王星此前已知有28颗卫星，其中约半数是一些小卫星，运行轨道相对靠近天王星。先前发现的天王星卫星命名都取自英国剧作家莎士比亚或英国诗人蒲柏的作品中人物。新发现的这颗卫星尚未命名，目前编号为S/2025 U1，天体卫星命名需由国际天文学联合会批准。

穆塔米德表示，韦布望远镜正在为太阳系外围的观测提供新视角，近红外相机的高分辨率和红外灵敏度使其特别擅长探测先前天文台无法观测到的暗淡、遥远天体。

天王星是太阳系自内向外的第七颗行星，是一颗冰巨星，与太阳的平均距离约为29亿公里，公转周期约84个地球年。美国“旅行者2号”探测器曾在1986年飞越天王星，拍摄了这颗行星的照片。