NCOC： 2017年年底卡沙干油田将迎来产量高峰 日产原油37万桶

哈通社阿斯塔纳6月21日电（记者阿•索科洛夫）预计2016年年底卡沙干油田将重新投产，这一大型油田项目的投资总额已达多少？随着全球原油价格的下跌，油田未来收益率又将是多少？带着这些问题，哈通社记者日前对卡沙干油田运营企业--北里海作业公司（NCOC）董事总经理斯特凡•德马尤（Stephen de Mayo）进行了专访。

记者：德马尤先生，您来到卡沙干油田已经整整一年，您是在卡沙干油田一度投产、但随后发生事故被迫停产之后走马上任的，可以把您称之为应对危机的"救火员"吗？您掌管北里海作业公司期间的主要任务是什么？

德马尤：我并不认为项目出现了所谓的"危机"。众所周知，2013年年底，在油田投产之后，因管道出现破裂，发生气体泄漏事故，项目被迫停产。在此之后，我们对事故原因进行了分析，并正在开展大规模的管道更换工作。目前，我们最主要的工作任务就是在保障安全的前提下，尽全力使油田重新投产。与此同时，为从目前的作业公司和多个代理公司共营模式过渡到统一、单一的作业公司，我们正在积极开展公司一体化和业务重组工作。

记者：管道到底出了些什么问题，为什么会发生这种情况？是项目设计缺陷？人为因素？还是其它原因？损失大吗？

德马尤：为调查气体泄漏事故，公司与独立专家团开展了全方位的分析和研究工作，管道样本也送到了国际独立实验室进行检测。检测结果显示，高硫原油和二氧化硫管道的破裂，是由硫化物应力腐蚀开裂而导致。我们已根据油田产量分成协议，将检测结果提交到了有关政府部门。我们将竭尽全力避免这类情况的再次发生。说道事故带来的商业影响，我们正在进行评估，至于损失，对不起，这是商业秘密，无可奉告。

记者：理解事故原因对于普通人来说确实很难，但很早以前就已经探明，卡沙干油田的硫化氢等化学成分较高。也就是说，这些管道应该是符合卡沙干油田的实际情况，并且是量身定制的，但还是发生了事故。

德马尤：油田管道的筛选充分考虑到了油田自身的高硫性，管道的制作采用了防硫化物应力腐蚀开裂技术，根据油田的高硫环境，项目的设计、施工采用了现代化的工业技术。但是，检测结果表明，环焊缝的内部出现了裂缝，这说明管线管的硬度过高，超过了设计要求。这类问题用普通的检测方式是很难发现的。

记者：请允许我问一个直截了当的问题，发生这一事故是谁的错？有关方作出赔偿了没有？

德马尤：管道的缺陷是在投入使用后被发现的，经过努力，没有对人员和环境造成伤害。管道由日本住友商事株式会社和JFE公司制作，意大利萨伊博姆公司负责安装。

记者：如果油田管道报废，油田至博拉沙克加工厂经由海底的管道也会出现这种情况吗？如果这部分管道完好无损，可以说，只是油田管道质量不合标准？

德马尤：问的言之有理。检测和发现铺设在海底的管道潜在问题非常困难。有些管道的局部微观结构，我们之前从未见到过，它们不可预见。根据管道制造商现有的经验和办法，对这些微观结构进行预测十分困难。在对管道裂缝进行分析检测后，我们得出管道微观结构并无缺陷，这些管道可继续使用。在保障安全的前提下，为尽快使油田恢复生产，电镀耐蚀合金管道是我们唯一的选择。

通过波拉沙克加工厂厂区管道输送的液体与其他管道输送的的液体不同。为了万无一失，我们对这些管道也进行了检测，结果显示这些管道没有裂缝。

记者：油田井口防喷器有没有受到损害？油田截止阀等设备呢？

德马尤：油井的触及流体的设备均是利用耐腐蚀材料制造，符合卡沙干油田的生产环境。例如，井杆、压缩泵、截止阀等均使用特殊材料制造（25%铬、35%镍、2~4%钼）。油田投产时，5个油井投入使用，没有任何一个油田出现问题，目前我们时刻检测和关注着油井压力。

记者：感谢您在百忙之中接受哈通社采访。（编译：吴然）