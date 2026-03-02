哈萨克斯坦计划提升产能 各大煤炭企业公布产能升级蓝图

上周末，能源部副部长叶尔兰·阿克巴若夫与国内大型煤炭生产企业代表举行座谈。会议重点围绕落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第五届国家库鲁尔泰大会上提出的相关任务展开。

此次会议的核心议题是编制新的煤电发展国家规划。该项目旨在进一步确立煤炭作为哈萨克斯坦战略资源的地位——目前全国煤炭储量超过330亿吨。

阿克巴若夫指出，国家规划并不局限于发电领域，而是着眼于行业的系统性发展。通过实施该项目，政府计划吸引更多投资，加快燃料物流基础设施现代化，引入先进环保技术，并强化专业人才培养体系。

根据预测，到2032年，新增能源项目对动力煤的需求将超过每年1900万吨，提升煤炭产能已成为当务之急。

座谈期间，共和国采矿与矿冶企业协会执行董事尼古拉·拉多斯托韦茨、“博加特耶尔煤炭”公司总经理叶夫根尼·马斯特纳克以及“舒巴尔阔勒煤炭”股份公司董事帕维尔·楚瓦舍夫分别作汇报。各企业提交了产能扩张方案，并重点介绍了数字化转型进展及中长期投资计划。

具体来看，“博加特耶尔煤炭”公司计划将产量由2024年的4270万吨提高至2026年的4520万吨，并力争在2032年前达到5650万吨。为实现这一目标，公司将在2032年前投入3600亿坚戈，用于建设连续循环工艺设施、采购新设备以及实施生产现代化改造。同时，为提升效率与安全水平，企业正引入连续循环工艺系统的制造执行系统及物流优化工具。

“舒巴尔阔勒煤炭”股份公司也提出增产计划，拟于今年将产量提升至1610万吨。在2026年至2032年的投资战略框架内，公司计划投入955亿坚戈用于技术升级和数字化应用，包括推进第二阶段连续循环剥离综合体建设，安排494亿坚戈用于设备更新，并引入Hovermap测绘系统及自动化机器人自卸车。

阿克巴若夫强调，扩大半挂运输车队规模并同步升级铁路基础设施具有关键意义。这些措施将有助于保障燃料供应稳定，从而进一步巩固国家能源安全基础。

【编译：阿遥】