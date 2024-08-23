别克帖诺夫视察乌勒套州能源设施 强调做好冬季供暖准备

首先，别克帖诺夫视察了萨特巴耶夫市的1号和2号热电站。这两座热电站为该市近7万居民提供热量和热水。目前，1号热电站正在进行大修，此外，还有4台锅炉和多条输气管道正在进行常规维护。

在杰兹卡兹甘市，别克帖诺夫考察了正在进行设备升级改造的热电中心。该项目获得了135亿坚戈的资金支持。别克帖诺夫了解到，目前5号锅炉机组的大修工作已完成60%，并计划对7号锅炉进行常规维修。随着锅炉机组和汽轮机组维修工作的推进，设备磨损率从84%降至63%，而8号锅炉的现代化改造已完成70%。

Фото: primeminister.kz

别克帖诺夫强调，确保冬季供暖准备工作至关重要，并指示州政府和哈萨克铜业公司（Kazakhmys）加快进度，高质量地完成相关工作。

-为居民提供稳定的热量和热水直接关系到市民的社会福利和整个地区的社会舆情。“哈萨克铜业”必须履行其在杰兹卡兹甘热电中心以及萨特巴耶夫市1号和2号热电站建设中的所有义务。州政府与哈萨克铜业公司需要紧密协调，确保项目的顺利推进。-别克帖诺夫指出。

Фото: ҚР Үкіметі

【编译：阿遥】