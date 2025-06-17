21:51, 17 六月 2025 | GMT +5
能源部长：中方积极参与哈可再生能源项目
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫6月17日在第二届“中亚—中国”商务理事会会议上表示，过去30年来，中国企业积极参与哈萨克斯坦燃料能源综合体的发展。
—哈萨克斯坦与中国及中亚国家的合作正迈入一个全新的阶段。我们正迎来哈中关系新的“黄金三十年”。在此期间，双方建立了战略互信、推进务实项目，形成了稳定的互动机制。能源领域不仅是区域合作的核心方向，也是推动产业发展、吸引投资、保障持续增长的基础。-阿克肯杰诺夫在发言中指出。
他表示，哈中在能源领域的合作已成为长期互利合作的典范。
—过去三十多年，中国企业积极参与哈国燃料能源体系的建设。根据双方签署的政府间协议，我们已为实施可再生能源领域的大型项目奠定了坚实基础。中方合作伙伴对开发太阳能、风能等项目的兴趣日益增强。同时，哈萨克斯坦正在加快建设可再生能源和绿色能源组件的工业基地，这一基地不仅服务于本国市场，也面向区域出口。-他补充说。
6月16日，在“中亚—中国：能源”论坛上，阿克肯杰诺夫介绍了哈中两国在能源领域日益深化的合作成果。他指出，能源合作始终是哈中战略伙伴关系的关键领域之一，如今，两国关系正朝着联合且内容丰富的技术生态系统发展。
【编译：阿遥】