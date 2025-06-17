能源部长：中方积极参与哈可再生能源项目

—哈萨克斯坦与中国及中亚国家的合作正迈入一个全新的阶段。我们正迎来哈中关系新的“黄金三十年”。在此期间，双方建立了战略互信、推进务实项目，形成了稳定的互动机制。能源领域不仅是区域合作的核心方向，也是推动产业发展、吸引投资、保障持续增长的基础。-阿克肯杰诺夫在发言中指出。