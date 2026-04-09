能源部明确油气央企采购“硬指标”：服务采购本土化比例不得低于80%

据阿克巴若夫介绍，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）在货物、工程及服务采购总额为1.037万亿坚戈，其中本地产值采购额达到8362.96亿坚戈，占比80.6%。

与此同时，哈萨克斯坦国家天然气公司（QazaqGaz）在勘探生产领域的采购总额为4.69414亿坚戈，其中本地产值采购额为2.83317亿坚戈，占比60.4%。

—能源部采取的措施不仅限于行政手段。在立法层面，我们已引入明确要求，在资源开发合同中设定本地化比例的最低标准。2025年，我们对75份相关合同进行了修订，目前已取得积极成效。根据规定，本土商品采购比例不得低于40%，本土工程和服务采购比例不得低于80%，-阿克巴若夫说。

据此前报道，阿克巴若夫于7日在马吉利斯介绍了关于提升北里海作业公司（NCOC）、卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）及田吉兹雪佛龙（TCO）三大油气运营商本地化比例的相关措施。

【编译：阿遥】