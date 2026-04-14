能源部：今年计划出口7600万吨原油 天然气产量目标627亿立方米

能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫在14日举行的政府会议上介绍，2026年1月至3月，全国原油及凝析油产量达到1970万吨。全年预计产量将保持稳定。

天然气方面，今年第一季度产量为136亿立方米，全年预计达到627亿立方米。

部长表示，为夯实天然气行业长期资源基础并保障国家能源安全，能源部正与萨姆鲁克—卡泽纳基金联合推进至2035年的新油气田开发计划。

其中，卡沙甘油田天然气处理项目正持续推进，计划于今年年底前完成一座年处理能力10亿立方米的新装置建设。

出口方面，今年前三个月原油出口量达到1530万吨，2026年全年预计出口7600万吨。

炼油领域，哈萨克斯坦计划继续提升现有炼厂产能，并同步推进新炼厂建设。今年第一季度全国成品油产量为367万吨，全年预计达到1550万吨。

根据总统此前部署，政府正加快落实一座年加工能力1000万吨的新炼油厂项目。

同时，三大现有炼厂扩建工作正在推进：

巴甫洛达尔炼油厂产能将由550万吨提升至900万吨；

奇姆肯特炼油厂由600万吨提升至1200万吨；

阿特劳炼油厂由550万吨提升至670万吨。

石化产业方面，今年第一季度油气化工产品产量达到13.4万吨。

能源部正联合哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）及阿特劳KPI.Inc推进聚丙烯增产计划，预计今年产量提升至45万吨，2026年目标为58万吨。

电力方面，今年前三个月全国发电量达到337亿千瓦时，全年预计达到1265亿千瓦时。

为缓解电力供应缺口，政府计划在2026年新增约2.4吉瓦发电装机容量。

【编译：达娜】